За неделю рапс с масличностью 44% подешевел примерно на 500 грн за тонну — до 19–21 тыс. грн/т из-за дорожающей логистики и слабого спроса переработчиков.

Подорожание продуктов в Украине продолжается на фоне роста затрат на логистику, и аграрный рынок ощущает это едва ли не первым. Украинский рынок рапса остается под давлением: дорожающая доставка и слабый спрос со стороны переработчиков тянут цены вниз, сообщает УкрАгроКонсалт со ссылкой на отраслевые данные.

За неделю цены на рапс с масличностью 44% с доставкой на заводы снизились примерно на 500 грн за тонну — до 19–21 тыс. грн/т. Главная причина — подорожание логистики и сокращение спроса украинских переработчиков, которые переключились на более дешевый подсолнечник.

Мировой прогноз производства рапса на 2026/27 маркетинговый год повышен сразу на 1,86 млн тонн — до рекордных 99,97 млн тонн. Рост ожидается прежде всего в Австралии, россии, Казахстане и Уругвае, что компенсирует снижение прогноза для ЕС. На этом фоне ноябрьские фьючерсы на рапс в Париже за неделю опустились на 0,6% — до 552 евро за тонну.

Транспортные расходы растут по всей цепочке. Доставка автотранспортом в порты Румынии за месяц подорожала на 10–20%, а перевозка европотягом от украинской границы до Германии на октябрь — примерно на 30% по сравнению с июлем–августом. За первые 10 дней сентября Украина экспортировала 124 тыс. тонн рапса и 53,7 тыс. тонн рапсового масла.

Экспортные цены спроса на рапс за неделю даже подросли — на 10–20 долларов за тонну: до 490–510 долл./т с доставкой в порты Дуная и 500–520 долл./т на терминалах западной границы. В то же время цена с доставкой в румынский порт Констанца держится на уровне 590–600 долл./т на фоне увеличения очередей на приемку зерна.

Почему внутренние цены падают

Спрос украинских переработчиков сокращается: после падения цен на подсолнечник до 18,5–19 тыс. грн/т его переработка стала выгоднее, поэтому заводы снижают закупки рапса. Дополнительное давление оказывает удешевление сои. При этом рост цен на нефть выше 100 долларов за баррель пока лишь частично поддерживает рынок масличных.

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