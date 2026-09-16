В проекте госбюджета на 2027 год правительство уже посчитало доходы от налогов, которые парламент еще не принял. Среди них — повышение НДС с 20% до 21%, дополнительный акциз на топливо и отмена льготы для международных посылок.

Правительство Украины заложило в проект государственного бюджета на 2027 год доходы от налогов, которые Верховная Рада еще не приняла. По оценке главы парламентского Комитета по вопросам бюджета Роксоланы Подласой, более 131 млрд грн запланированных поступлений зависят от отдельных изменений в Налоговый кодекс.

Самое масштабное потенциальное решение — повышение стандартной ставки НДС с 20% до 21%. По расчетам правительства, этот шаг может принести около 58,7 млрд грн.

Как НДС 21% повлияет на цены

Прямого подорожания всех товаров ровно на 1% не будет. Если товар без НДС стоит 100 грн, то при ставке 20% конечная цена составляет 120 грн, а при ставке 21% — 121 грн. То есть механический эффект при полном переносе налога на покупателя — около 0,83% от нынешней цены.

В то же время реальная картина сложнее: НДС проходит через всю экономику, поэтому бизнес одновременно учитывает более дорогое топливо, электроэнергию, логистику, зарплаты и импортные комплектующие. Из-за этого итоговый рост цен для отдельных товаров может быть и ниже, и выше простого математического эффекта.

Минфин отдельно подчеркивает: сам закон о госбюджете не может изменить ставку НДС. Для этого парламент должен внести изменения в Налоговый кодекс — их пока нет.

Топливо получит еще один акциз

Второй ощутимый для населения шаг — дополнительное повышение акциза на бензин, дизель и сжиженный газ. Правительство рассчитывает получить от этого около 8,3 млрд грн.

При этом топливо будет дорожать и без новых решений: в 2027 году уже запланирован рост акциза на бензин с €300,80 до €329,90 за 1000 литров, на дизель — с €253,80 до €291,90, а на сжиженный газ — примерно с €198 до €223.

Посылки из-за границы могут потерять льготу

Минфин предлагает отменить льготу по НДС для коммерческих товаров в международных почтовых и экспресс-отправлениях стоимостью до €150. Налог должны уплачивать с первого евро стоимости товара. Частные подарки между физическими лицами стоимостью до €45 планируют оставить без налогообложения.

Администрирование хотят максимально переложить на маркетплейсы — покупатель будет видеть налог уже в цене при оформлении заказа. Фискальный эффект такой реформы оценивают примерно в 10 млрд грн в год.

Банки могут оставить на ставке 50%

Еще один большой резерв доходов — продление 50-процентного налога на прибыль банков, который уже действует в 2026 году. Налоговый комитет поддержал законопроект №15262 о продлении ставки и на 2027 год.

На каком сценарии построен бюджет

Проект бюджета перестроен на «сценарий устойчивости» — длительную войну и рост ВВП лишь на 1,3%. Инфляция в конце 2027 года прогнозируется около 8%, средняя номинальная зарплата — 34 409 грн против около 30,1 тыс. грн в 2026 году.

Доходы госбюджета на 2027 год запланированы на уровне 5,648 трлн грн, расходы — 7,272 трлн грн. На оборону и безопасность планируют направить около 4,885 трлн грн. Украине также понадобится примерно $52,6 млрд международной поддержки.

Что будет с «Нацкешбеком» и дорогами

Отдельного финансирования программы «Национальный кешбек» на 2027 год в проекте не заложено. Вместо этого правительство планирует частично восстановить Государственный дорожный фонд — на уровне 25% от полного механизма, всего 52,8 млрд грн.

Роксолана Подласа оценила перспективу части этих налоговых решений как маловероятную. В то же время Минфин прямо отмечает: и повышение НДС, и дополнительный акциз на топливо требуют отдельных законодательных изменений, которые парламент еще не принял.