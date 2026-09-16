С 1 января 2026 года в Украине действуют обновленные показатели прожиточного минимума. Повышение социальных стандартов автоматически изменило размер ряда выплат — от минимальных пенсий до помощи при рождении ребенка.

Денежная помощь для ВПЛ в Черкасской области выросла вместе с другими выплатами — с 1 января 2026 года в Украине начали действовать обновленные показатели прожиточного минимума, поэтому часть украинцев получила больше денег автоматически, без обращения в государственные органы.

Общий прожиточный минимум в Украине теперь составляет 3 209 гривен. По сравнению с 2025 годом показатель повысили на 289 гривен — такие данные приводит Факты ICTV со ссылкой на Пенсионный фонд.

Какие суммы установили для разных категорий

В 2026 году прожиточный минимум для трудоспособных лиц определили на уровне 3 328 гривен. Для детей до 6 лет он составляет 2 817 гривен, а для детей от 6 до 18 лет — 3 512 гривен.

Для пенсионеров и лиц, потерявших трудоспособность, прожиточный минимум установили в размере 2 595 гривен. Именно от этого показателя зависит размер минимальной пенсии и ряда надбавок.

Какие выплаты изменились

Пересмотр прожиточного минимума напрямую повлиял на минимальные пенсии, помощь малообеспеченным семьям и часть выплат семьям с детьми, в частности помощь при рождении ребенка. Обновленный показатель для трудоспособного населения также начали использовать при расчете максимальной базы начисления единого социального взноса (ЕСВ).

Нужно ли подавать документы

Большинство изменений начали действовать автоматически — тем, кому пересчитали выплаты, не нужно отдельно обращаться в государственные органы. Проверить новый размер пенсии или помощи можно в личном кабинете Пенсионного фонда Украины или через приложение "Дія".

Обновленные социальные стандарты будут действовать в течение всего 2026 года. Для родителей и опекунов пересмотр сумм означает больший объем финансовой поддержки, которую предоставляют без дополнительных обращений.

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