В Олевской громаде в Житомирской области бесплатное горячее питание после двухнедельной задержки с 14 сентября запустили только в пяти учебных заведениях. В остальных школах ученики пока остаются без организованных обедов.

Бесплатное школьное питание в Житомирской области ввели не везде: в пяти учебных заведениях Олевской громады детей уже кормят горячими обедами, а в остальных школах ученики пока остаются без организованного питания.

После двухнедельной задержки с начала учебного года ученики пяти учебных заведений Олевской громады с 14 сентября начали получать бесплатное горячее питание. Как сообщает «Общественное», учебный год стартовал 1 сентября, поэтому первые две недели обучения в этих заведениях дети фактически не имели организованного горячего питания.

Что известно о запуске питания

Речь идет о бесплатном горячем питании для учеников учебных заведений громады. Запуск состоялся после задержки, поэтому сейчас горячими обедами охвачены пять заведений, которые первыми завершили все необходимые организационные процедуры.

Почему в других школах обедов пока нет

В то же время в остальных учебных заведениях Олевской громады горячее питание пока не запустили. Вопрос, почему одни школы уже кормят учеников, а другие — еще нет, остро звучит от родителей. Организация школьного питания в громадах предусматривает ряд шагов — от закупки продуктов до заключения договоров с поставщиками и работниками столовых, поэтому темп запуска в разных заведениях отличается.

Что делать родителям

Родителям учеников тех школ, где горячее питание еще не запустили, советуют прежде всего обращаться непосредственно к администрации своего учебного заведения, а также в отдел образования Олевской громады, чтобы выяснить, когда именно в их школе запланирован запуск бесплатных обедов. В случае отсутствия ответа жалобу можно оставить на горячей линии профильного управления образования области.

В громаде ожидают, что в ближайшее время горячее питание постепенно заработает и в других учебных заведениях, однако конкретных дат пока не объявляли.

Ранее Politeka сообщала, выплаты детям погибших защитников в Житомирской области.

Также Politeka сообщала, гуманитарная помощь ветеранам в Житомирской области.

Как сообщала Politeka, задержки поездов до 4,5 часа в Житомирской области.