В сентябре–октябре жильё на первичном рынке Украины может подорожать на 3–10%. Сильнее всего вырастут в цене готовые квартиры — из-за скачка себестоимости строительства и спроса покупателей на жильё без рисков.

Пока одни украинцы оформляют компенсации за уничтоженное жильё в Сумской области, другие присматриваются к покупке нового — и осенью на первичном рынке их ждёт подорожание. По оценкам девелоперов, в сентябре–октябре стоимость квартир в новостройках Украины может вырасти на 3–10%.

Об этом говорится в материале РБК-Украина. Главные причины пересмотра цен — скачок себестоимости строительства и фактор безопасности, который смещает спрос покупателей в сторону готовых квартир и западных областей.

На сколько вырастут цены на квартиры

Коммерческий директор компании Gazda Марианна Бигунец объяснила, что в сентябре–октябре жильё на первичном рынке может подорожать как минимум на 3–5%. При этом в полностью готовых или близких к завершению объектах рост цен может достичь 7–10%.

То есть рынок будет дорожать неравномерно. Самая заметная ценовая динамика сконцентрируется именно вокруг готовых и почти завершённых жилых комплексов, тогда как квартиры «на котловане» будут расти в цене медленнее.

Почему дорожает квадратный метр

Только за первые 8 месяцев 2026 года себестоимость возведения одного квадратного метра в западных областях выросла примерно на 10%. Причины — удары по складам и производствам, подорожание логистики и замена украинских материалов более дорогими импортными аналогами.

Застройщики пока сдерживают цены за счёт сформированных запасов и собственной прибыли. Но этот ресурс исчерпывается, что неизбежно подтолкнёт рынок к пересмотру стоимости квадратного метра уже в ближайшее время.

Какие квартиры ищут украинцы

Отдельная ситуация складывается в готовых жилых комплексах или домах, которые сдают этой осенью. По словам Бигунец, 60–70% покупателей будут искать жильё с высокой степенью готовности или выполненным ремонтом.

Готовая квартира уже сейчас стоит на 20–30% дороже квартир в домах, завершение которых ожидается в конце года, и на 50–60% больше проектов 2027 года. Более половины потенциальных покупателей рассматривают Львов, Ужгород, Ивано-Франковск, Луцк или Тернополь.

Кто покупает и прогноз на 2027 год

Основными покупателями готового жилья сегодня являются молодые семьи с детьми — около 40% спроса. Ещё 30% приходится на граждан в возрасте 40–55 лет, которые переехали из других регионов или продали старое имущество, до 10% — родители, решающие жилищный вопрос детей 18–25 лет.

На 2027 год девелоперы закладывают рост себестоимости работ на 15–20% и условный курс доллара 47–48 гривен. Во втором квартале 2026 года годовой рост цен на квартиры на первичном рынке уже достиг рекордных за последние пять лет 20,5%.

Что учесть покупателю осенью

Если планируете покупать жильё в ближайшие месяцы, эксперты советуют учитывать несколько моментов. Быстрее всего дорожают готовые квартиры и дома на финальной стадии строительства, поэтому откладывать решение может стоить дороже.

Стоит заранее проверять документы застройщика и историю объекта, особенно если речь идёт о проектах на ранней стадии. А если главный критерий — цена, обратите внимание на новостройки со сроком сдачи в 2027 году: пока они заметно дешевле готового жилья.

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