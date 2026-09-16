Абоненты "Киевстар", столкнувшиеся с плохим качеством связи или мобильного интернета, получили от оператора пошаговую инструкцию действий. В компании объяснили, как проверить возможные причины и куда сообщать о проблеме.

Тарифы на мобильную связь в Украине время от времени пересматривают, однако для абонента важнее другое: что делать, когда сама связь вдруг становится плохой. В "Киевстар" объяснили, почему это происходит и с чего начать проверку.

Прежде всего оператор советует обратить внимание на электроснабжение. Работа оборудования мобильной связи напрямую зависит от стабильной подачи электроэнергии: если отключения продолжительные и масштабные, в некоторых населенных пунктах абоненты могут испытывать трудности со связью и интернетом. В компании подчеркивают, что вместе с соответствующими службами Украины делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации.

Второй шаг — проверить, не находитесь ли вы в так называемом "Национальном роуминге". Оператор рекомендует пользоваться сетью другого мобильного оператора только при отсутствии покрытия собственной сети "Киевстар".

Если же ухудшение качества не связано с электроснабжением, на официальной странице поддержки "Киевстар" просят сообщить детали удобным способом: написать в чат поддержки или позвонить по номеру 466 с мобильного "Киевстар", а из других сетей — по бесплатному номеру 0 800 300 466.

Какие детали указать в обращении

Чтобы специалисты быстрее нашли причину, при обращении стоит указать номер телефона, с которым возникли трудности, название населенного пункта (район, область), а также улицу и номер дома или приметное место, где наблюдаются проблемы.

Полезно уточнить, где именно возникает проблема — только в помещении или на улице, ведь качество связи во многом зависит от конструкции зданий, в частности материала перекрытий и стен. Важно указать, как давно ухудшилась работа услуг, какой уровень покрытия обычно есть — высокий, средний, низкий или его нет, а также какая технология отображается во время трудностей: 3G, 4G (LTE) или 2G (EDGE).

Оператор также просит описать саму проблему — обрываются ли звонки, повторяется ли ситуация при вызове с других номеров, влияет ли на качество перестановка SIM-карты в другой телефон и есть ли похожие трудности у соседей.

Ранее Politeka сообщала, Киевстар отключает номера: что важно знать, чтобы не потерять связь.

Также Politeka сообщала, Киевстар снизил стоимость мобильной связи на 35%: кому доступна новая цена.