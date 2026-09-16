Киевская областная военная администрация опубликовала пошаговый алгоритм действий для жителей, чьё жильё было повреждено или разрушено в результате вражеской атаки — от первого звонка на 112 до оформления компенсации через «єВідновлення».

Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области — отдельная программа, а людям, чьё собственное жильё повредила или разрушила вражеская атака, Киевская областная военная администрация подготовила пошаговый алгоритм: от первого звонка на 112 до оформления денежной компенсации.

Что делать сразу после атаки

Первый и главный шаг — безопасность. Пострадавшим советуют звонить на 112 или пользоваться официальным приложением «112», сообщить точный адрес, что именно произошло — попадание, пожар или обвал, есть ли пострадавшие и какая часть дома повреждена, а также назвать своё имя и оставить номер телефона.

Оставаться в повреждённом доме нельзя: после звонка стоит перейти в укрытие или безопасное место и не возвращаться до отбоя тревоги и разрешения спасателей, ведь возможны повторные удары, обвалы, утечка газа или повреждение электросети. Заходить на территорию дома без предварительного осмотра на взрывоопасные предметы службами ГСЧС и полиции запрещено.

Как зафиксировать повреждения

После масштабной атаки на месте разворачивают штаб реагирования, где можно получить медицинскую и психологическую помощь, узнать о выплатах, взять гуманитарную помощь и официально зафиксировать факт пожара. Только после разрешения ГСЧС вернуться в дом советуют делать как можно больше фото и видео: квартиру или дом в целом, стены, потолок, пол, окна, двери, мебель и технику — общими и крупными планами.

Далее следует обратиться в полицию — позвонить на 102 или подойти к полицейским, которые после атак обычно работают возле повреждённых домов или в штабе. Сфотографированное заявление стоит сохранить.

Какие документы собрать

Для оформления помощи могут понадобиться паспорт, регистрационный номер учётной карточки налогоплательщика (ИНН), документ о праве собственности, фото и видео повреждений, банковские реквизиты и акт о повреждении — где его получить, подскажут в штабе. Все документы, заявления и фотографии советуют хранить в одном месте.

Как оформить компенсацию через «єВідновлення»

Заявление на «єВідновлення» подают в приложении «Дія» или через ЦНАП. За повреждённое жильё предусмотрена денежная компенсация, а за полностью уничтоженное — отдельные механизмы. Важно не спешить ремонтировать повреждения, которые планируют компенсировать: сначала их фиксируют и проходят процедуру, а ремонт делают уже после получения денег.

Есть нюанс: владелец квартиры оформляет компенсацию за повреждение собственного жилья и имущества, а за общее — крышу, фасад, подъезд, коммуникации — документы подаёт ОСМД, ЖСК или другой уполномоченный представитель. Для частного дома оформляют повреждения соответствующего домовладения.

Где взять срочную помощь

Если выбиты окна или повреждена крыша, на месте могут предоставить плёнку, OSB-плиты, помочь закрыть окна, временно защитить крышу и убрать обломки — это координирует штаб общины. Тем, кому негде жить, могут организовать временное проживание, в том числе для маломобильных людей и тех, кто нуждается в постоянном уходе. Также на месте атаки могут выдавать воду, горячее питание, одежду, постель и средства гигиены.

Куда звонить за помощью

Киевский областной центр социально-психологической помощи: 0 800 300 267 и 0 800 300 367. Если что-то не работает, звоните на линию Регионального контактного центра: (068) 120-94-77 или (066) 547-85-96.

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