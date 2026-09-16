Рецепт жаркого с картофелем и беконом мы уже публиковали — а сочная свинина в духовке требует совсем другого подхода к коже. Это тот самый рецепт, по которому мясо внутри получается нежным и сочным, а сверху образуется ровная, хрустящая, пузырчатая корочка без жёстких или резиновых участков.
Лучше всего для запекания подходит свиная лопатка без кости с кожей: её мясо выдерживает трёхчасовое медленное запекание и не пересыхает, в отличие от более постной корейки или окорока. Главный секрет — медленный этап при невысокой температуре, а затем короткий «удар» сильным жаром, который доводит корочку до идеала.
Ингредиенты для свинины в духовке
- Свиная лопатка без кости с кожей — около 3 кг;
- соль и чёрный перец — на мясо, а на кожу соли берите щедро;
- масло — немного, чтобы специи держались на мясе и коже;
- фенхель — по желанию, для натирания мяса;
- 1 головка чеснока и 1 луковица — разрезанные пополам;
- вино (или яблочный сидр, или вода) — немного на дно противня;
- мука — для загущения подливы;
- куриный бульон — для подливы.
Как приготовить свинину в духовке: пошагово
Высушите кожу бумажным полотенцем — сухая поверхность лучше покрывается хрустящей корочкой.
Натрите мясные бока свинины солью, перцем и, по желанию, фенхелем, добавив немного масла.
Кожу смажьте маслом и равномерно, щедро посыпьте солью. Именно соль помогает коже стать пузырчато-хрустящей, а не превратиться в твёрдую плоскую пластину.
Положите в противень половинки чеснока и луковицы срезом вверх, сверху выложите свинину кожей вверх.
Влейте в противень вино (или сидр, или воду), осторожно, чтобы не намочить кожу.
Запекайте без крышки при 160 °C (140 °C в режиме с конвекцией) 2,5 часа. На этом этапе мясо становится нежным, а кожа ещё остаётся мягкой.
Через 1,5 часа подложите под свинину смятые шарики из фольги, чтобы выровнять кожу максимально ровно: ровная поверхность прогревается равномерно, а значит, корочка получится хрустящей от края до края.
После 2,5 часов медленного запекания увеличьте температуру до 250 °C (или до максимума духовки) и запекайте ещё 30 минут, при необходимости поворачивая противень.
Участки, которые подрумянились быстрее, прикройте кусочками фольги, закреплёнными зубочистками, и верните мясо в духовку, пока вся кожа не станет хрустящей.
Готовой свинине дайте отдохнуть 15–20 минут, неплотно накрыв фольгой, — так соки распределятся по мясу, и оно будет сочным. Корочка от этого не размягчится.
Из соков, оставшихся в противне, муки и куриного бульона приготовьте подливу.
Подавайте свинину в духовке с подливой — она получается насыщенной и ароматной благодаря сокам и чесноку с луком. Только не поливайте подливой хрустящую корочку, иначе она размягчится.
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