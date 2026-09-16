Свинина в духовке по этому рецепту получается невероятно нежной внутри и с хрустящей, пузырчатой корочкой сверху. Секрет — медленное запекание без надрезов на коже и простая хитрость с шариками фольги.

Рецепт жаркого с картофелем и беконом мы уже публиковали — а сочная свинина в духовке требует совсем другого подхода к коже. Это тот самый рецепт, по которому мясо внутри получается нежным и сочным, а сверху образуется ровная, хрустящая, пузырчатая корочка без жёстких или резиновых участков.

Лучше всего для запекания подходит свиная лопатка без кости с кожей: её мясо выдерживает трёхчасовое медленное запекание и не пересыхает, в отличие от более постной корейки или окорока. Главный секрет — медленный этап при невысокой температуре, а затем короткий «удар» сильным жаром, который доводит корочку до идеала.

Ингредиенты для свинины в духовке

Свиная лопатка без кости с кожей — около 3 кг;

соль и чёрный перец — на мясо, а на кожу соли берите щедро;

масло — немного, чтобы специи держались на мясе и коже;

фенхель — по желанию, для натирания мяса;

1 головка чеснока и 1 луковица — разрезанные пополам;

вино (или яблочный сидр, или вода) — немного на дно противня;

мука — для загущения подливы;

куриный бульон — для подливы.

Как приготовить свинину в духовке: пошагово

Высушите кожу бумажным полотенцем — сухая поверхность лучше покрывается хрустящей корочкой.

Натрите мясные бока свинины солью, перцем и, по желанию, фенхелем, добавив немного масла.

Кожу смажьте маслом и равномерно, щедро посыпьте солью. Именно соль помогает коже стать пузырчато-хрустящей, а не превратиться в твёрдую плоскую пластину.

Положите в противень половинки чеснока и луковицы срезом вверх, сверху выложите свинину кожей вверх.

Влейте в противень вино (или сидр, или воду), осторожно, чтобы не намочить кожу.

Запекайте без крышки при 160 °C (140 °C в режиме с конвекцией) 2,5 часа. На этом этапе мясо становится нежным, а кожа ещё остаётся мягкой.

Через 1,5 часа подложите под свинину смятые шарики из фольги, чтобы выровнять кожу максимально ровно: ровная поверхность прогревается равномерно, а значит, корочка получится хрустящей от края до края.

После 2,5 часов медленного запекания увеличьте температуру до 250 °C (или до максимума духовки) и запекайте ещё 30 минут, при необходимости поворачивая противень.

Участки, которые подрумянились быстрее, прикройте кусочками фольги, закреплёнными зубочистками, и верните мясо в духовку, пока вся кожа не станет хрустящей.

Готовой свинине дайте отдохнуть 15–20 минут, неплотно накрыв фольгой, — так соки распределятся по мясу, и оно будет сочным. Корочка от этого не размягчится.

Из соков, оставшихся в противне, муки и куриного бульона приготовьте подливу.

Подавайте свинину в духовке с подливой — она получается насыщенной и ароматной благодаря сокам и чесноку с луком. Только не поливайте подливой хрустящую корочку, иначе она размягчится.

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