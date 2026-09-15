Продукты в Украине подорожали из-за ударов по логистике и мировых цен — на этом фоне повышение цен на масло остается темой, которая волнует украинцев. Как рассказал аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) в комментарии РБК-Украина, новый урожай подсолнечника должен создать предпосылки для стабилизации стоимости подсолнечного масла.
Сейчас литр подсолнечного масла в Украине в среднем стоит 99 гривен. Это одна из ключевых цифр, на которую ориентируются потребители, планируя бюджет на месяц.
Почему масло так чувствительно к мировым ценам
С поступлением нового урожая предложение сырья на рынке будет увеличиваться, что поспособствует более стабильной ситуации с закупочными ценами. В то же время Украина производит значительно больше подсолнечного масла, чем потребляет внутри страны.
Именно поэтому для этого рынка критически важными остаются мировые цены и возможности экспорта. Внутренняя стоимость продукта зависит не только от урожая, но и от ситуации на глобальном рынке сырья.
Что будет с ценником до конца года
Аналитик подчеркивает: после поступления нового урожая цена будет преимущественно стабильнее, однако возврат к значительно более низкому уровню цен — маловероятен. То есть повышение цен на масло, которое наблюдалось ранее, вряд ли откатится назад.
Мировые цены на продукты в августе выросли рекордно с конца 2022 года — причиной стала неблагоприятная погода в Европе и Азии, а также война в Черном море. Это дополнительное давление на стоимость продуктов в Украине.
Ранее министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий заверил, что дефицита продуктов в Украине нет, хотя отдельные товары могут временно исчезать с полок из-за проблем с доставкой.
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