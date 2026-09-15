Повышение цен на масло в Украине во многом зависит от мирового рынка. Новый урожай подсолнечника создает предпосылки для стабилизации стоимости, однако существенного удешевления до конца года ждать не стоит.

Продукты в Украине подорожали из-за ударов по логистике и мировых цен — на этом фоне повышение цен на масло остается темой, которая волнует украинцев. Как рассказал аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) в комментарии РБК-Украина, новый урожай подсолнечника должен создать предпосылки для стабилизации стоимости подсолнечного масла.

Сейчас литр подсолнечного масла в Украине в среднем стоит 99 гривен. Это одна из ключевых цифр, на которую ориентируются потребители, планируя бюджет на месяц.

Почему масло так чувствительно к мировым ценам

С поступлением нового урожая предложение сырья на рынке будет увеличиваться, что поспособствует более стабильной ситуации с закупочными ценами. В то же время Украина производит значительно больше подсолнечного масла, чем потребляет внутри страны.

Именно поэтому для этого рынка критически важными остаются мировые цены и возможности экспорта. Внутренняя стоимость продукта зависит не только от урожая, но и от ситуации на глобальном рынке сырья.

Что будет с ценником до конца года

Аналитик подчеркивает: после поступления нового урожая цена будет преимущественно стабильнее, однако возврат к значительно более низкому уровню цен — маловероятен. То есть повышение цен на масло, которое наблюдалось ранее, вряд ли откатится назад.

Мировые цены на продукты в августе выросли рекордно с конца 2022 года — причиной стала неблагоприятная погода в Европе и Азии, а также война в Черном море. Это дополнительное давление на стоимость продуктов в Украине.

Ранее министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий заверил, что дефицита продуктов в Украине нет, хотя отдельные товары могут временно исчезать с полок из-за проблем с доставкой.

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