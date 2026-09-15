Очередные изменения тарифов на коммунальные услуги в Украине не заканчиваются — Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила проект, который позволит устанавливать динамические цены на электроэнергию.

Как передает Укринформ, 15 сентября НКРЭКУ одобрила для обсуждения проект изменений в Правила розничного рынка электрической энергии. Главное нововведение — право потребителей, имеющих интеллектуальные («умные») счетчики, заключать договоры с динамической ценой на электроэнергию. Проект также расширяет возможности по способам оплаты и смене поставщика электроэнергии.

Как будет работать динамическая цена

Динамическая цена будет меняться в зависимости от колебаний на рынке «на сутки вперед» и на внутрисуточном рынке. То есть стоимость киловатт-часа может быть разной утром, днем и ночью. Потребитель сможет видеть изменение цены в течение суток и переносить самые энергоемкие дела — стирку, нагрев воды — на более дешевые часы, чтобы уменьшить сумму в платежке.

Регулятор подчеркивает, что потребитель сам будет решать, заключать ли контракт с динамической ценой. Никаких принудительных переводов не будет. В то же время поставщики электроэнергии, обслуживающие более 200 тысяч потребителей, обязаны обеспечить возможность заключить такой договор тем клиентам, у которых есть интеллектуальные счетчики.

Перед заключением договора поставщик должен объяснить потребителю, от чего зависит изменение цены, а также проинформировать о возможных выгодах, рисках и расходах. Это должно защитить людей от неожиданных сумм в платежках.

Отдельно проект упрощает смену поставщика электроэнергии. Для бытовых и малых небытовых потребителей такая смена должна быть бесплатной. Кроме того, потребители смогут выбирать поставщика, зарегистрированного в стране — члене ЕС или Энергетического сообщества, если он допущен к работе на украинском рынке.

Что делать владельцам «умных» счетчиков

Пока проект только вынесен на обсуждение: после замечаний и предложений регулятор примет окончательное решение. Владельцам «умных» счетчиков стоит дождаться вступления изменений в силу и внимательно читать договор перед подписанием. Ключевое — спросить поставщика, как именно формируется цена, в какие часы она будет выше, а в какие ниже, и какие есть риски. Если объяснение не устраивает, можно просто не переходить на динамический тариф и дальше платить по фиксированной цене.

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