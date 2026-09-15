Чергові зміни тарифів на комунальні послуги в Україні не закінчуються — Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), схвалила проєкт, який дозволить встановлювати динамічні ціни на електроенергію.

Як передає Укрінформ, 15 вересня НКРЕКП схвалила для обговорення проєкт змін до Правил роздрібного ринку електричної енергії. Головне нововведення — право споживачів, які мають інтелектуальні («розумні») лічильники, укладати договори з динамічною ціною на електроенергію. Проєкт також розширює можливості щодо способів оплати та зміни електропостачальника.

Як працюватиме динамічна ціна

Динамічна ціна змінюватиметься залежно від коливань на ринку «на добу наперед» та на внутрішньодобовому ринку. Тобто вартість кіловат-години може бути різною вранці, вдень та вночі. Споживач зможе бачити зміну ціни протягом доби і переносити найбільш енергоємні справи — прання, нагрівання води — на дешевші години, щоб зменшити суму в платіжці.

Регулятор підкреслює, що споживач сам вирішуватиме, чи укладати контракт із динамічною ціною. Жодних примусових переведень не буде. Водночас постачальники електроенергії, які обслуговують понад 200 тисяч споживачів, зобов'язані забезпечити можливість укласти такий договір тим клієнтам, які мають інтелектуальні лічильники.

Перед укладенням договору електропостачальник має пояснити споживачу, від чого залежить зміна ціни, а також поінформувати про можливі вигоди, ризики та витрати. Це має захистити людей від несподіваних сум у платіжках.

Окремо проєкт спрощує зміну електропостачальника. Для побутових і малих непобутових споживачів така зміна має бути безкоштовною. Крім того, споживачі зможуть обирати постачальника, зареєстрованого в країні — члені ЄС або Енергетичного Співтовариства, якщо він допущений до роботи на українському ринку.

Що робити власникам «розумних» лічильників

Поки проєкт лише винесено на обговорення: після зауважень і пропозицій регулятор ухвалить остаточне рішення. Власникам «розумних» лічильників варто дочекатися набуття чинності змінами й уважно читати договір перед підписанням. Ключове — запитати в постачальника, як саме формується ціна, в які години вона буде вищою, а в які нижчою, та які існують ризики. Якщо пояснення не влаштовує, можна просто не переходити на динамічний тариф і далі платити за фіксованою ціною.

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