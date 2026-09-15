Під час воєнного стану військово-облікові документи чоловіка можуть перевіряти одразу кілька структур — ТЦК, поліція та військові патрулі.

Штраф за неявку до ТЦК — це не єдиний ризик для військовозобов'язаних. Під час дії воєнного стану чоловіка можуть зупинити для перевірки військового квитка на блокпосту, на роботі чи просто на вулиці, а за відмову показати документи — примусово доставити до ТЦК. Перед перевіркою уповноважена особа зобов'язана показати своє посвідчення та назвати причину зупинки.

Як повідомляє Новини.LIVE, право зупиняти перехожих для перевірки військово-облікових документів мають одразу кілька структур. Крім представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, цим займається Національна поліція під час патрулювання та чергування на блокпостах.

Хто ще має право перевіряти документи

Повноваження перевіряти громадян у специфічних зонах — на прикордонних територіях або в районах бойових дій — мають військові патрулі. До їхнього складу входять співробітники Державної прикордонної служби, Національної гвардії та Військової служби правопорядку. Таке право надане постановою Кабінету Міністрів України №1456.

Що зобов'язані зробити перед перевіркою

Перш ніж просити показати військовий квиток, представник уповноваженого органу зобов'язаний представитися, показати своє службове посвідчення та чітко назвати підставу для зупинки. Лише після цього громадянин надає свої документи для ознайомлення. Якщо патруль виявляє порушення, на місці складають відповідний протокол або повідомляють про необхідність терміново з'явитися до ТЦК та СП.

Які документи потрібно показати

Набір документів залежить від статусу особи. Призовникам достатньо пред'явити посвідчення про приписку до призовної дільниці. Військовозобов'язані, які вже зараховані в запас або закінчили службу, пред'являють військовий квиток, а за його відсутності — тимчасове посвідчення військовозобов'язаного.

Також підійдуть довідки, що підтверджують отримання законної відстрочки від мобілізації, або документи про повне виключення з військового обліку за станом здоров'я чи іншими обставинами з відповідною позначкою.

Що загрожує тим, хто без документів або не стоїть на обліку

Якщо під час перевірки з'ясовується, що людина взагалі не стоїть на військовому обліку або просто забула документи вдома, їй загрожує адміністративна відповідальність у вигляді штрафу. Якщо ж громадянин намагається ухилитися від перевірки або категорично відмовляється показати документи, це автоматично дає патрульним право примусово доставити порушника до військкомату для з'ясування всіх обставин.

Найсуворіше покарання передбачене за надання неправдивої інформації. Якщо правоохоронці доведуть факт умисного ухилення від виконання військового обов'язку, може настати кримінальна відповідальність.

Що робити, якщо вас зупинили для перевірки

Насамперед попросіть уповноважену особу представитися та показати службове посвідчення — це її прямий обов'язок перед тим, як вимагати ваші документи. Надавайте лише ті документи, які підтверджують ваш військово-обліковий статус: військовий квиток, тимчасове посвідчення або довідку про відстрочку. Відмова показати документи дає право на примусове доставлення до ТЦК, тому краще пред'явити наявні документи та пояснити ситуацію, навіть якщо щось забули вдома.

У додатку "Резерв+" військовозобов'язані можуть отримувати одразу кілька повідомлень про необхідність визнати порушення правил обліку та сплатити штраф. У таких випадках ТЦК діють у межах закону, але лише якщо штрафи виписують не всі одразу, а по черзі. Окремо штрафувати можуть і керівників компаній, якщо вони проігнорували вимоги щодо військового обліку працівників, — навіть без попередніх виїзних перевірок з боку ТЦК.

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