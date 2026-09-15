Во время военного положения военно-учетные документы мужчины могут проверять сразу несколько структур — ТЦК, полиция и военные патрули.

Штраф за неявку в ТЦК — это не единственный риск для военнообязанных. Во время действия военного положения мужчину могут остановить для проверки военного билета на блокпосту, на работе или просто на улице, а за отказ показать документы — принудительно доставить в ТЦК. Перед проверкой уполномоченное лицо обязано показать свое удостоверение и назвать причину остановки.

Как сообщает Новини.LIVE, право останавливать прохожих для проверки военно-учетных документов имеют сразу несколько структур. Кроме представителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки, этим занимается Национальная полиция во время патрулирования и дежурства на блокпостах.

Кто еще имеет право проверять документы

Полномочия проверять граждан в специфических зонах — на приграничных территориях или в районах боевых действий — имеют военные патрули. В их состав входят сотрудники Государственной пограничной службы, Национальной гвардии и Военной службы правопорядка. Такое право предоставлено постановлением Кабинета Министров Украины №1456.

Что обязаны сделать перед проверкой

Прежде чем просить показать военный билет, представитель уполномоченного органа обязан представиться, показать свое служебное удостоверение и четко назвать основание для остановки. Только после этого гражданин предоставляет свои документы для ознакомления. Если патруль выявляет нарушение, на месте составляют соответствующий протокол или сообщают о необходимости срочно явиться в ТЦК и СП.

Какие документы нужно показать

Набор документов зависит от статуса лица. Призывникам достаточно предъявить удостоверение о приписке к призывному участку. Военнообязанные, которые уже зачислены в запас или закончили службу, предъявляют военный билет, а при его отсутствии — временное удостоверение военнообязанного.

Также подойдут справки, подтверждающие получение законной отсрочки от мобилизации, или документы о полном исключении из воинского учета по состоянию здоровья или другим обстоятельствам с соответствующей отметкой.

Что грозит тем, кто без документов или не состоит на учете

Если во время проверки выясняется, что человек вообще не состоит на воинском учете или просто забыл документы дома, ему грозит административная ответственность в виде штрафа. Если же гражданин пытается уклониться от проверки или категорически отказывается показать документы, это автоматически дает патрульным право принудительно доставить нарушителя в военкомат для выяснения всех обстоятельств.

Самое строгое наказание предусмотрено за предоставление ложной информации. Если правоохранители докажут факт умышленного уклонения от исполнения воинской обязанности, может наступить уголовная ответственность.

Что делать, если вас остановили для проверки

Прежде всего попросите уполномоченное лицо представиться и показать служебное удостоверение — это его прямая обязанность перед тем, как требовать ваши документы. Предоставляйте только те документы, которые подтверждают ваш военно-учетный статус: военный билет, временное удостоверение или справку об отсрочке. Отказ показать документы дает право на принудительное доставление в ТЦК, поэтому лучше предъявить имеющиеся документы и объяснить ситуацию, даже если что-то забыли дома.

В приложении "Резерв+" военнообязанные могут получать сразу несколько уведомлений о необходимости признать нарушение правил учета и уплатить штраф. В таких случаях ТЦК действуют в рамках закона, но только если штрафы выписывают не все сразу, а поочередно. Отдельно штрафовать могут и руководителей компаний, если они проигнорировали требования по воинскому учету работников, — даже без предварительных выездных проверок со стороны ТЦК.

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