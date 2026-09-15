С 2027 года в Украине стартует трехлетнее профильное среднее образование. После 9 класса ученики смогут выбрать академический лицей и углубленно изучать математику, естественные науки, языки или общественные дисциплины.

С 2027 года в Украине заработает трехлетнее профильное среднее образование, и после 9 класса школьники впервые получат реальный выбор, где и как продолжить обучение. Ключевые изменения реформы «Новая украинская школа» обозначили в департаменте образования и науки Ровенской ОГА, передает Район.Освіта.

Главное отличие — переход от общего набора предметов к профильному обучению. Раньше старшеклассники в основном учились по одинаковой программе, а возможность углубленно изучать отдельные дисциплины зависела от конкретного заведения. Теперь после 9 класса ученик сможет выбрать академический лицей, направленный на подготовку к высшему образованию, и в нем — профиль обучения.

Какие профили смогут выбрать ученики

В лицеях будут предлагать углубленное изучение математики, естественных наук, языков, общественных дисциплин или других предметов — в зависимости от профилей, которые откроет конкретное заведение. Кроме профильных дисциплин, ученики смогут выбирать отдельные предметы и интегрированные курсы как в рамках профиля, так и вне его, формируя собственную образовательную траекторию.

Обновленная старшая школа предусматривает больше практики, исследований, проектного обучения, современных лабораторий и оборудованных образовательных пространств — вместо преимущественно теоретического обучения.

Для этого в областях формируют сеть академических лицеев: в крупных способных заведениях проще создать группы по разным профилям и открыть современные STEM-кабинеты.

Сколько продлится обучение и когда старт

Профильное среднее образование продлится три года — 10, 11 и 12 класс. Новый Государственный стандарт профильного среднего образования вступает в силу с 1 сентября 2027 года. Трансформацию внедряют в соответствии с законами Украины «Об образовании», «О полном общем среднем образовании» и Концепцией профильного среднего образования.

Как не ошибиться с выбором профиля

10 класс будет носить адаптационный характер: ученики получат время определиться с профилем и при необходимости смогут изменить его после 10 класса. В 11–12 классах доля профильных и выборочных предметов будет расти — то есть к старшим классам обучение становится более специализированным, а ученик постепенно сузит собственную образовательную траекторию до выбранного направления.

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