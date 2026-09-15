С 2027 года в Украине заработает трехлетнее профильное среднее образование, и после 9 класса школьники впервые получат реальный выбор, где и как продолжить обучение. Ключевые изменения реформы «Новая украинская школа» обозначили в департаменте образования и науки Ровенской ОГА, передает Район.Освіта.
Главное отличие — переход от общего набора предметов к профильному обучению. Раньше старшеклассники в основном учились по одинаковой программе, а возможность углубленно изучать отдельные дисциплины зависела от конкретного заведения. Теперь после 9 класса ученик сможет выбрать академический лицей, направленный на подготовку к высшему образованию, и в нем — профиль обучения.
Какие профили смогут выбрать ученики
В лицеях будут предлагать углубленное изучение математики, естественных наук, языков, общественных дисциплин или других предметов — в зависимости от профилей, которые откроет конкретное заведение. Кроме профильных дисциплин, ученики смогут выбирать отдельные предметы и интегрированные курсы как в рамках профиля, так и вне его, формируя собственную образовательную траекторию.
Обновленная старшая школа предусматривает больше практики, исследований, проектного обучения, современных лабораторий и оборудованных образовательных пространств — вместо преимущественно теоретического обучения.
Для этого в областях формируют сеть академических лицеев: в крупных способных заведениях проще создать группы по разным профилям и открыть современные STEM-кабинеты.
Сколько продлится обучение и когда старт
Профильное среднее образование продлится три года — 10, 11 и 12 класс. Новый Государственный стандарт профильного среднего образования вступает в силу с 1 сентября 2027 года. Трансформацию внедряют в соответствии с законами Украины «Об образовании», «О полном общем среднем образовании» и Концепцией профильного среднего образования.
Как не ошибиться с выбором профиля
10 класс будет носить адаптационный характер: ученики получат время определиться с профилем и при необходимости смогут изменить его после 10 класса. В 11–12 классах доля профильных и выборочных предметов будет расти — то есть к старшим классам обучение становится более специализированным, а ученик постепенно сузит собственную образовательную траекторию до выбранного направления.
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