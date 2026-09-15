Тернопольский окружной админсуд признал приказ о призыве противоправным: мужчину мобилизовали, а ВЛК он прошел лишь на следующий день — поэтому заключения о пригодности на момент призыва еще не было.

Военнослужащие в Тернопольской области оказываются в центре судебных споров, когда решение о призыве принимают без надлежащего медицинского осмотра. Теперь суд разъяснил, законно ли мобилизовали мужчину, который прошёл ВЛК лишь на следующий день после приказа о призыве.

Как сообщает издание ТЕ News со ссылкой на Тернопольский окружной административный суд, дело касается мужчины, призванного на военную службу приказом от 14 ноября 2025 года. Иск он подал, поскольку считал решение нарушением процедуры.

Что произошло на блокпосту

Согласно материалам дела, мужчина состоял на военном учёте и свои учётные данные уточнил ещё 3 июля 2021 года. Он ехал на собственном автомобиле по маршруту Дунаевцы — Тернополь вместе с женой и двумя малолетними детьми.

На блокпосту автомобиль остановили для проверки военно-учётных документов. После этого мужчине вручили направление на военно-врачебную комиссию, а затем объявили приказ о призыве на военную службу.

Суть нарушения: заключения ВЛК еще не было

Ключевой момент дела — хронология. Приказ о призыве мужчины датирован 14 ноября 2025 года. Однако саму ВЛК он прошёл только 15 ноября — то есть назавтра.

Таким образом, на момент принятия решения о призыве заключения о пригодности или непригодности к службе ещё не было. Суд подчеркнул, что это прямое нарушение порядка: мужчину направили служить, не дождавшись медицинского заключения о состоянии здоровья.

Как решил суд

Суд изучил материалы и признал приказ о призыве на военную службу противоправным и отменил его. Решение ещё может быть обжаловано в апелляционном порядке, но оно уже демонстрирует, что ТРЦК должен придерживаться последовательности: сначала медицинский осмотр, затем — решение о призыве.

Что это значит для военнообязанных

Практика судов показывает: если приказ о призыве принят до того, как человек прошёл ВЛК и получил соответствующий вывод, такой приказ можно обжаловать. Пригодность к службе должна быть подтверждена документом военно-врачебной комиссии одновременно с принятием решения.

Для защиты прав важно не медлить: подать административный иск о признании приказа недействительным можно в установленные законодательством сроки. В подобных делах суды всё чаще становятся на сторону гражданина, если процедура призыва была нарушена.