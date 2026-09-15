За год средняя цена квадратного метра в Ивано-Франковске выросла более чем на 20%. Рассказываем, сколько теперь стоит одно-, двух- и трехкомнатная квартира и кто покупает жилье на западе Украины.

Квартиры в Ивано-Франковске за последний год существенно подорожали: по данным ЛУН Статистика, средняя стоимость квадратного метра выросла примерно на 21,6% — с 36,1 тысячи до 43,9 тысячи гривень. При этом на рынке появилась отдельная категория покупателей, для которых жилье на западе Украины — это «запасной план» на будущее, а не только место для проживания.

О том, что происходит с продажей квартир во Франковске, какие объекты пользуются наибольшим спросом и действительно ли люди покупают жилье, чтобы сдавать его в аренду, издание «Місто» поговорило с руководительницей агентства недвижимости «Станіславське» Светланой Ивановой.

Сколько сейчас стоит квартира

Если смотреть не на квадратный метр, а на квартиру в целом, то в 2026 году средняя стоимость жилья составляет около 42,5 тысячи долларов за однокомнатную, 62,4 тысячи — за двухкомнатную и 81,5 тысячи — за трехкомнатную квартиру.

При этом цена сильно зависит от дома, района, площади, ремонта и состояния квартиры. В новостройках средняя стоимость квадратного метра также различается в зависимости от класса: в комфорт-классе это около 920 долларов за квадратный метр, в бизнес-классе — примерно 1000 долларов, а в премиум-сегменте — около 1250 долларов.

«То есть одного „среднего" Франкова на рынке фактически нет. Квартира в доме с хорошей локацией, современным ремонтом и готовностью к заселению может стоить совсем иначе, чем жилье в старом фонде», — поясняет риелтор.

Кто сейчас покупает жилье

Светлана Иванова говорит, что в последние годы на рынке есть отдельная категория покупателей — люди из других городов, которые хотят иметь жилье на западе Украины. Особенно это касается тех, кто из-за войны уже покинул свои города или не уверен, сможет ли вернуться в ближайшее время.

«У меня даже есть такие квартиры на обслуживании, которые мы ведем для людей из Харькова. Они купили четыре квартиры. И мы их полностью ведем», — рассказывает риелтор. Часть такого жилья владельцы даже не спешат сдавать в аренду: некоторые приезжают во Франковск летом, но пока держат квартиру как резервный вариант на случай ухудшения ситуации дома.

Другая модель — покупка именно ради аренды. Часть покупателей берет квартиру в новостройке, делает ремонт и почти сразу ищет арендаторов, чтобы получать регулярный доход. «Люди просто вкладывают деньги», — поясняет Иванова. Впрочем, насколько выгодной будет такая схема, зависит от стоимости квартиры, ремонта, кредитных условий, налогов и простоев между арендаторами.

Бюджетного жилья не хватает

Один из самых заметных трендов — нехватка дешевых квартир. По словам Ивановой, недорогие варианты долго на рынке не задерживаются. «Квартирка, которая стоила бы до 10 тысяч, ее просто нет вообще», — утверждает она об арендном сегменте. Похожая картина и с бюджетным жильем на продажу: далеко не все покупатели могут позволить себе квартиру в новостройке за десятки тысяч долларов.

Что касается локаций, то четкого деления на районы во Франковске нет, однако популярностью пользуются район городского озера, Пасічна, Калинова Слобода и Липки. «Для людей, которые пришли из миллионника, им здесь просто тесно», — объясняет риелтор, поэтому гости из больших городов чаще обращают внимание на места с пространством для прогулок, современной застройкой и удобной инфраструктурой.

За первое полугодие 2026 года на Прикарпатье в эксплуатацию ввели 248,4 тысячи квадратных метров жилья — это 2769 квартир. Но это не значит, что вторичный рынок теряет покупателей: готовая квартира с ремонтом часто интереснее для человека, который не готов ждать завершения строительства. Поэтому сейчас конкурируют два разных запроса — «хочу новую квартиру» и «хочу заехать и жить».

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