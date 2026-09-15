За рік середня ціна квадратного метра в Івано-Франківську зросла більш ніж на 20%. Розповідаємо, скільки зараз коштує одно-, дво- та трикімнатна квартира і хто купує житло на заході України.

Квартири в Івано-Франківську за останній рік суттєво подорожчали: за даними ЛУН Статистика, середня вартість квадратного метра зросла приблизно на 21,6% — із 36,1 тисячі до 43,9 тисячі гривень. Водночас на ринку з'явилася окрема категорія покупців, для яких житло на заході України — це «запасний план» на майбутнє, а не лише місце для проживання.

Про те, що відбувається з продажем квартир у Франківську, які об'єкти мають найбільший попит і чи справді люди купують житло, щоб здавати його в оренду, видання «Місто» поговорило з керівницею агенції нерухомості «Станіславське» Світланою Івановою.

Скільки зараз коштує квартира

Якщо дивитися не на квадратний метр, а на квартиру загалом, то у 2026 році середня вартість житла становить близько 42,5 тисячі доларів за однокімнатну, 62,4 тисячі — за двокімнатну та 81,5 тисячі — за трикімнатну квартиру.

При цьому ціна дуже залежить від будинку, району, площі, ремонту та стану квартири. У новобудовах середня вартість квадратного метра теж різниться залежно від класу: у комфорт-класі це близько 920 доларів за квадратний метр, у бізнес-класі — орієнтовно 1000 доларів, а в преміум-сегменті — близько 1250 доларів.

«Тобто одного „середнього" Франківська на ринку фактично немає. Квартира в будинку з хорошою локацією, сучасним ремонтом і готовністю до заселення може коштувати зовсім інакше, ніж житло у старому фонді», — пояснює рієлторка.

Хто зараз купує житло

Світлана Іванова каже, що останніми роками на ринку є окрема категорія покупців — люди з інших міст, які хочуть мати житло на заході України. Особливо це стосується тих, хто через війну вже залишив свої міста або не впевнений, чи зможе повернутися найближчим часом.

«У мене навіть є такі квартири на обслуговуванні, які ми ведемо для людей із Харкова. Вони купили чотири квартири. І ми їх повністю ведемо», — розповідає рієлторка. Частину такого житла власники навіть не поспішають здавати в оренду: деякі приїжджають до Франківська на літо, але поки тримають квартиру як резервний варіант на випадок погіршення ситуації вдома.

Інша модель — купівля саме заради оренди. Частина покупців бере квартиру в новобудові, робить ремонт і майже одразу шукає орендарів, щоб отримувати регулярний дохід. «Люди просто вкладають гроші», — пояснює Іванова. Втім, наскільки вигідною буде така схема, залежить від вартості квартири, ремонту, кредитних умов, податків і простоїв між орендарями.

Бюджетного житла бракує

Один із найпомітніших трендів — нестача дешевих квартир. За словами Іванової, недорогі варіанти довго на ринку не затримуються. «Квартиринка, яка коштувала би до 10 тисяч, її просто немає взагалі», — стверджує вона про орендний сегмент. Подібна картина і з бюджетним житлом на продаж: далеко не всі покупці можуть дозволити собі квартиру в новобудові за десятки тисяч доларів.

Щодо локацій, то чіткого поділу на райони у Франківську немає, однак популярністю користуються район міського озера, Пасічна, Калинова Слобода та Липки. «Для людей, які прийшли з мільйонника, їм тут просто затісно», — пояснює рієлторка, тож гості з великих міст частіше звертають увагу на місця з простором для прогулянок, сучасною забудовою та зручною інфраструктурою.

За перше півріччя 2026 року на Прикарпатті в експлуатацію ввели 248,4 тисячі квадратних метрів житла — це 2769 квартир. Але це не означає, що вторинний ринок втрачає покупців: готова квартира з ремонтом часто цікавіша для людини, яка не готова чекати завершення будівництва. Тож зараз конкурують два різні запити — «хочу нову квартиру» і «хочу заїхати й жити».

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