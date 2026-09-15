У Києві переселенцям безкоштовно видають одяг: жіночий 42–48 розміру та дитячі речі для дітей до 10 років. Розповідаємо, за якою адресою працює пункт і коли можна прийти.

Гуманітарна допомога для ВПО у Київській області поповнилась новою послугою — у Києві переселенці тепер можуть безкоштовно отримати одяг для всієї родини. Пункт видачі речей працює щодня у будні, і скористатися ним можуть внутрішньо переміщені особи з будь-якого регіону України.

Видачу організовує громадська організація «ВПО Україна Київщина». Як повідомляє видання «ДеДопомога», допомога призначена саме для внутрішньо переміщених осіб: наразі переселенцям пропонують жіночий одяг розмірів від 42 до 48, а також дитячі речі для хлопчиків і дівчаток віком до 10 років.

Одяг уже був у використанні, проте, як наголошують організатори, перебуває в гарному стані й придатний для носіння. Це зручний варіант для тих, хто не має змоги придбати нові речі, особливо напередодні холодного сезону.

Де та коли можна отримати одяг

Пункт видачі розташований у Києві за адресою: вул. Алімпія Галика, 75Б. Він працює з понеділка по п’ятницю з 11:00 до 16:00. Переселенці можуть прийти у зазначений час і самостійно обрати необхідний одяг із того, що наявне на складі.

Окремої реєстрації чи попереднього запису організатори не анонсували — достатньо завітати до пункту в робочі години. Однак варто враховувати, що асортимент оновлюється, тож конкретні розміри й речі краще уточнювати безпосередньо на місці.

Гуманітарна видача одягу — одна з багатьох програм підтримки переселенців, які реалізують громадські організації у столичному регіоні. Такі ініціативи допомагають родинам, що переїхали до Києва, швидше облаштуватися й заощадити бюджет.

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