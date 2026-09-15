Пиріг з гарбузом — ніжний осінній десерт, який готується менш ніж за годину. Нотка згущеного молока робить начинку особливо соковитою, а порційний формат — зручним для подачі.

Смачнющий пиріг з гарбуза ми вже публікували — а цей пиріг з гарбузом готується у вигляді акуратних міні-пирогів, що випікаються на деку за лічені хвилини.

Головна відмінність рецепта — у начинці: замість вершків чи цукру ми беремо згущене молоко, яке дарує начинці густу, шовковисту текстуру та легку карамельну солодкість. Пісочне тісто можна взяти готове, тож увесь процес візьме не більше 40 хвилин.

Інгредієнти для пирога з гарбузом

2 листи охолодженого пісочного тіста (приблизно по 400 г кожне);

1 склянка (240 мл) гарбузового пюре;

½ склянки (120 мл) згущеного молока з цукром;

1 ч. л. ванільного екстракту;

1 ч. л. суміші прянощів для гарбуза (кориця, мускатний горіх, імбир, гвоздика) + ще трішки для посипання;

1/4 ч. л. солі;

збиті вершки — для подачі.

Гарбузове пюре беріть саме чисте, без доданих спецій і підсолоджувачів — тоді смак і прянощі контролюватимете самі.

Як приготувати пиріг з гарбузом: покроково

Розігрійте духовку до 190 °C. Змастіть деко для випікання маслом або збризніть антипригарним спреєм.

На чистій поверхні розгорніть шматок пісочного тіста. Виріжте кружечки діаметром близько 10 см і викладіть на підготовлене деко. Загніть край кожного кружечка приблизно на пів сантиметра до центра і защипніть, формуючи бортик. Повторіть те саме з другим листом тіста.

У середній мисці змішайте гарбузове пюре, згущене молоко, ваніль, пряну суміш для гарбуза та сіль. Форму заповніть начинкою, викладаючи її ложкою в кожен кружок.

Випікайте близько 20 хвилин, поки тісто не підрум'яниться, а начинка не застигне. Готовий пиріг з гарбузом дістаньте та злегка охолодіть.

Перед подаванням прикрасьте кожен міні-пиріг збитими вершками та щіпкою прянощів для гарбуза. За бажанням доповніть горіхами чи подрібненим печивом.

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