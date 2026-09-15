В Киеве переселенцам бесплатно выдают одежду: женскую 42–48 размера и детские вещи для детей до 10 лет. Рассказываем, по какому адресу работает пункт и когда можно прийти.

Гуманитарная помощь для ВПЛ в Киевской области пополнилась новой услугой — в Киеве переселенцы теперь могут бесплатно получить одежду для всей семьи. Пункт выдачи вещей работает ежедневно в будни, и воспользоваться им могут внутренне перемещенные лица из любого региона Украины.

Выдачу организовывает общественная организация «ВПО Украина Киевщина». Как сообщает издание «ДеДопомога», помощь предназначена именно для внутренне перемещенных лиц: сейчас переселенцам предлагают женскую одежду размеров от 42 до 48, а также детские вещи для мальчиков и девочек в возрасте до 10 лет.

Одежда уже была в использовании, однако, как подчеркивают организаторы, находится в хорошем состоянии и пригодна для носки. Это удобный вариант для тех, кто не имеет возможности купить новые вещи, особенно в преддверии холодного сезона.

Где и когда можно получить одежду

Пункт выдачи расположен в Киеве по адресу: ул. Алимпия Галика, 75Б. Он работает с понедельника по пятницу с 11:00 до 16:00. Переселенцы могут прийти в указанное время и самостоятельно выбрать нужную одежду из того, что есть на складе.

Отдельной регистрации или предварительной записи организаторы не анонсировали — достаточно посетить пункт в рабочие часы. Однако стоит учитывать, что ассортимент обновляется, поэтому конкретные размеры и вещи лучше уточнять непосредственно на месте.

Гуманитарная выдача одежды — одна из многих программ поддержки переселенцев, которые реализуют общественные организации в столичном регионе. Такие инициативы помогают семьям, переехавшим в Киев, быстрее обустроиться и сэкономить бюджет.

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