Підвищення цін на олію в Україні значною мірою залежить від світового ринку. Новий урожай соняшнику створює передумови для стабілізації вартості, однак суттєвого здешевлення до кінця року чекати не варто.

Продукти в Україні подорожчали через удари по логістиці та світові ціни — на цьому тлі підвищення цін на олію залишається темою, яка хвилює українців. Як розповів аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) у коментарі РБК-Україна, новий урожай соняшнику має створити передумови для стабілізації вартості соняшникової олії.

Зараз літр соняшникової олії в Україні в середньому коштує 99 гривень. Це одна з ключових цифр, на яку орієнтуються споживачі, плануючи бюджет на місяць.

Чому олія така чутлива до світових цін

Із надходженням нового врожаю пропозиція сировини на ринку збільшуватиметься, що сприятиме стабільнішій ситуації із закупівельними цінами. Водночас Україна виробляє значно більше соняшникової олії, ніж споживає всередині країни.

Саме тому для цього ринку критично важливими залишаються світові ціни та можливості експорту. Внутрішня вартість продукту залежить не лише від урожаю, а й від ситуації на глобальному ринку сировини.

Що буде з цінником до кінця року

Аналітик наголошує: після надходження нового врожаю ціна буде переважно стабільнішою, однак повернення до значно нижчого рівня цін — малоймовірне. Тобто підвищення цін на олію, яке спостерігалося раніше, навряд чи відкотиться назад.

Світові ціни на продукти у серпні зросли рекордно з кінця 2022 року — причиною стали несприятлива погода у Європі та Азії, а також війна у Чорному морі. Це додатковий тиск на вартість продуктів в Україні.

Раніше міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький запевнив, що дефіциту продуктів в Україні немає, хоча окремі товари можуть тимчасово зникати з полиць через проблеми з доставкою.

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