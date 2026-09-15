ПриватБанк, Ощадбанк, Monobank та Sense Bank мають різні ліміти на безкоштовне зняття готівки. Розповідаємо, скільки можна зняти без комісії та як уникнути переплат у вересні.

Зняття готівки в банкоматах в Україні може коштувати по-різному — в одному банкоматі комісії немає, а в іншому доведеться віддати відсоток від суми. Усе залежить від банку, типу картки та встановленого для неї тарифу, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на видання «На пенсії».

Під час воєнного стану в Україні діє загальний ліміт на зняття готівки — до 100 000 гривень на добу з одного рахунку. Проте не кожен банк дозволить зняти всю суму без комісії: фінустанови встановлюють власні добові та місячні ліміти.

ПриватБанк

У ПриватБанку власні гроші можна знімати без комісії за картою «Картка для виплат». Для картки «Універсальна» умови інші: в банкоматах ПриватБанку комісія становить 1%, а в банкоматах інших банків — 1,5%.

Ліміт на зняття — до 40 000 гривень за три години і до 100 000 гривень на добу. Для карток інших банків у банкоматах ПриватБанку діє обмеження до 20 000 гривень за одну операцію.

Ощадбанк

В Ощадбанку без комісії гроші можна знімати в межах місячного ліміту, який залежить від тарифного пакета. Найчастіше це до 20 000 гривень на місяць. Якщо перевищити цю суму, банк стягує комісію 1%.

Стандартний добовий ліміт становить до 10 000 гривень. За потреби його можна збільшити до 100 000 гривень через мобільний застосунок або гарячу лінію. Є й окреме обмеження — до 25 000 гривень за три години в одному банкоматі.

Monobank

Власники чорних та білих карток можуть знімати власні кошти без комісії в касах банків-партнерів — Universal Bank, А-Банк та Укргазбанк. В інших банкоматах і касах стягується комісія згідно з тарифом. Добовий ліміт становить до 100 000 гривень окремо для кожного типу картки.

Sense Bank

У Sense Bank власні гроші можна знімати без комісії в межах безкоштовного пакета послуг. Як правило, йдеться про суму до 20 000 гривень на місяць. При перевищенні цього ліміту комісія складе 3% від суми операції, але не менш як 25 гривень. Загальний ліміт на зняття — до 100 000 гривень на добу.

Зняття кредитних грошей дорожче

Якщо людина знімає не власні кошти, а гроші в межах кредитного ліміту, умови вигідніші не будуть. За таку операцію банки стягують вищу комісію — зазвичай від 3% до 4% від суми зняття.

Як отримати готівку без банкомата

Якщо поблизу немає потрібного банкомата, є ще один варіант — отримати гроші на касі магазину чи АЗС. Послуга «Готівка на касі» працює під час оплати карткою. Отримати гроші можна, зокрема, в АТБ, «Сільпо», Varus, «Форі», Fozzy, а також на АЗС OKKO і WOG.

За один чек можна отримати до 6 000 гривень готівкою. Для більшості дебетових карток така послуга безплатна. Щоправда, спершу треба щось придбати в магазині чи на АЗС і попередити касира, що хочете забрати частину суми готівкою.

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