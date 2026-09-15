Млинці можна запекти разом із ситною начинкою та яйцем — виходить сніданок-запіканка, який готується майже без участі господині. Зібрали все звечора, а вранці лишилось поставити форму в духовку.

Рецепт млинців з м'ясом і грибами ми вже публікували — а ця страва готується зовсім іншим способом. Млинці тут не смажать з начинкою окремо, а згортають в один великий рулет, заливають яєчною сумішшю та запікають у формі. Виходить ситна запіканка-сніданок, яку можна зібрати ввечері, а вранці лише поставити в духовку.

Особливість рецепта в тому, що він майже не вимагає участі: жодного обсмажування рулетів, жодного стояння над плитою. Усе готується під час запікання, а печеться в печі на середній рейці.

Інгредієнти для млинців у запіканці

4 млинці (готові, за будь-яким улюбленим рецептом);

½ склянки (приблизно 120 г) подрібнених печериць;

½ склянки (приблизно 60 г) подрібненого м'яса: шинки, ковбаси, вареної курятини або іншого;

½ склянки (приблизно 60 г) тертого сиру (можна суміш);

2–3 столові ложки подрібненої зеленої цибулі;

3 яйця;

2 столові ложки вершків або молока;

сіль, перець, часниковий порошок — за смаком;

1 столова ложка оливкової олії;

2–3 столові ложки подрібненої петрушки (за бажанням).

Як приготувати млинці у запіканці: покроково

Спершу обсмажте гриби: розігрійте в сковороді столову ложку оливкової олії, викладіть подрібнені печериці та смажте на сильному вогні до легкого золотавого відтінку. Перекладіть у миску та відставте.

В окремій тарілці збийте яйця, додайте сіль, перець, часниковий порошок і дві столові ложки вершків або молока. Розмішайте до однорідності та відставте.

Викладіть млинці на робочу поверхню рум'янішою стороною вгору, злегка перекладаючи краї один на одного. Ближче до краю насипте подрібнене м'ясо, потім гриби, дві третини сиру та зелену цибулю.

Згорніть млинці навколо начинки у довгий рулет, потім згорніть його спіраллю і перекладіть у форму, змащену маслом або бризкою антипригарного спрею (підходить овальна форма приблизно 23×13 см).

Залийте зверху яєчну суміш. Виделкою проколіть млинці в кількох місцях і придавіть їх, щоб вони занурилися в яйце. Зверху посипте залишками сиру. Якщо готуєте не одразу, накрийте харчовою плівкою та приберіть у холодильник.

Поставте форму на середню рейку в розігріту до 175 °C духовку та випікайте близько 25 хвилин, або поки яйце в центрі не пропечеться і не буде рідким. Перед подачею посипте зеленою цибулею або петрушкою.

Подавати таку млинцеву запіканку найкраще гарячою — з томатом, сметаною або ложкою сметани. Якщо не хочеться скручувати рулет, млинці можна викладати шарами, чергуючи начинку. Страва чудова для сніданку чи обіду.

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