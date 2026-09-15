Тариф на газ для населення залишиться незмінним щонайменше до кінця опалювального сезону. Група «Нафтогаз» офіційно підтвердила, що з 1 жовтня вартість кубометра блакитного палива для побутових споживачів лишається на рівні 7,96 гривні.

Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті компанії. Базова ціна зберігається в межах найпопулярнішого тарифного плану «Фіксований» як мінімум до 30 квітня 2027 року. Тобто упродовж усього опалювального періоду 2026–2027 років платіжки за газ не зростуть.

Кого торкнеться фіксована ціна

У Нафтогазі наголошують: стабільна вартість гарантує, що для 98% українських родин, які є клієнтами компанії, фінансове навантаження за спожитий газ у найближчі місяці не збільшиться. Фіксована ціна дає домогосподарствам змогу заздалегідь спланувати витрати на опалення та приготування їжі.

Як оплачувати газ і хто може підключитися

Графік розрахунків лишається звичним: сплатити за спожиті обсяги потрібно щомісяця до 25 числа наступного періоду. Скористатися тарифом «Фіксований» можуть не лише наявні абоненти, а й нові споживачі — для переходу до ГК «Нафтогаз України» достатньо обрати відповідний тариф у заяві на приєднання.

Окремо компанія нагадала про оновлення мобільного застосунку «Куб». У ньому тепер можна не лише передавати показники лічильника та сплачувати за газ, а й проводити платежі за електроенергію. Для частини мешканців Києва вже доступна оплата всіх комунальних рахунків одним платежем, а надалі цю функцію планують поширити на інші регіони України.

Раніше Politeka повідомляла, тариф на електроенергію з жовтня: для електроопалення ціна впаде до 2,64 грн за кВт·год.

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