Тариф на газ для населения останется неизменным как минимум до конца отопительного сезона. Группа «Нафтогаз» официально подтвердила, что с 1 октября стоимость кубометра голубого топлива для бытовых потребителей остаётся на уровне 7,96 гривны.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте компании. Базовая цена сохраняется в рамках самого популярного тарифного плана «Фиксированный» как минимум до 30 апреля 2027 года. То есть в течение всего отопительного периода 2026–2027 годов платёжки за газ не вырастут.

Кого коснётся фиксированная цена

В Нафтогазе подчёркивают: стабильная стоимость гарантирует, что для 98% украинских семей, являющихся клиентами компании, финансовая нагрузка за потреблённый газ в ближайшие месяцы не увеличится. Фиксированная цена позволяет домохозяйствам заранее спланировать расходы на отопление и приготовление пищи.

Как оплачивать газ и кто может подключиться

График расчётов остаётся привычным: заплатить за потреблённые объёмы нужно ежемесячно до 25 числа следующего периода. Воспользоваться тарифом «Фиксированный» могут не только существующие абоненты, но и новые потребители — для перехода в ГК «Нафтогаз Украины» достаточно выбрать соответствующий тариф в заявлении на присоединение.

Отдельно компания напомнила об обновлении мобильного приложения «Куб». Теперь в нём можно не только передавать показания счётчика и платить за газ, но и проводить платежи за электроэнергию. Для части жителей Киева уже доступна оплата всех коммунальных счетов одним платежом, а в дальнейшем эту функцию планируют распространить на другие регионы Украины.

Ранее Politeka сообщала, тариф на электроэнергию с октября: для электроотопления цена упадёт до 2,64 грн за кВт·ч.

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