Доплаты учителям в Украине с 1 сентября 2026 года изменились: минимальная надбавка за престижность теперь составляет 20% должностного оклада, а верхняя граница, которую может установить община, — 30%. Дополнительно 2 600 гривен за неблагоприятные условия труда включили прямо в оклад.

Надбавки и доплаты для учителей в Украине изменились с 1 сентября — в Министерстве образования и науки объяснили, сколько теперь будут получать педагоги и от чего зависит итоговая сумма.

Как сообщает Освіта.UA, о новых правилах оплаты труда рассказал министр образования и науки Андрей Бутенко, комментируя изменения, которые правительство ввело с 1 сентября 2026 года. По его словам, минимальный размер надбавки за престижность для учителей теперь установлен на уровне 20% должностного оклада.

Верхняя граница этой доплаты учителям, которую выплачивает местная власть, остается на уровне 30%. Как объяснил министр, конкретный размер будет определять учредитель заведения: «Именно от решения общины зависит, получит учитель 20% или 30%».

Отдельное изменение касается доплаты в 2 600 гривен за неблагоприятные условия труда. С 1 сентября эту сумму включили непосредственно в должностной оклад, а не выплачивают отдельной строкой. «Поскольку надбавки считаются от оклада, эта сумма теперь работает на всю зарплату», — подчеркнул Андрей Бутенко.

Еще одну доплату в 2 600 гривен за счет субвенции из госбюджета сохранили для педагогов школ, которые работают очно на прифронтовых территориях. Органы местного самоуправления также могут установить такую же выплату для других педагогических работников, работающих очно на прифронтовых территориях.

От чего зависит размер доплаты учителю

Итоговая сумма доплаты учителям за престижность определяется решением учредителя учебного заведения. Педагог может получить как минимальные 20%, так и максимальные 30% должностного оклада — поэтому стоит уточнить в администрации школы, какой именно процент утвердила местная община.

Дополнительно на общую сумму зарплаты влияет включенная в оклад доплата 2 600 гривен за неблагоприятные условия труда, а для учителей прифронтовых школ, работающих очно, сохранено еще 2 600 гривен государственной субвенции.

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