Жареные кабачки с тунцом — простое и сытное блюдо из консервированного тунца, пармезана и большого количества овощей. Готовится быстро, на обычной сковороде, а хрустящая корочка получается благодаря одной простой хитрости.

Рецепт хрустящих жареных кабачков мы уже публиковали — а жареные кабачки с тунцом готовятся совсем иначе: в виде сочных оладий-котлеток с консервированным тунцом, пармезаном и большим количеством овощей.

Кабачок и тунец — идеальная пара: первый насыщен влагой и почти безвкусен, а второй суховат и солоноват. Вместе они дают вкусные, нежные оладьи, которые любят даже дети. Блюдо одинаково хорошо горячим и холодным.

Ингредиенты для жареных кабачков с тунцом

2 банки тунца (по 170 г каждая), хорошо отцеженные;

1,1 кг кабачков (примерно 4 средних или 4 стакана натёртых);

2 крупных яйца;

50 г тёртого пармезана;

3 ст. ложки майонеза;

¾ ч. ложки соли;

¾ стакана цельнозерновой муки (примерно 90 г);

2 пера зелёного лука, мелко нарезанные;

масло для жарки.

Как приготовить жареные кабачки с тунцом: пошагово

Натрите кабачки на крупной тёрке. Выложите их в льняное полотенце и тщательно отожмите, скручивая полотенце сверху и надавливая на «комок» с кабачками. Получится примерно 120 мл жидкости — её вылейте.

Переложите отжатые кабачки в большую миску, добавьте тунец, яйца, пармезан, майонез и соль. Хорошо перемешайте, разбивая тунец на мелкие кусочки.

Сверху посыпьте мукой и снова перемешайте до однородности — так не будет комочков.

Разогрейте большую сковороду на среднем огне и смажьте маслом. Выкладывайте примерно по ⅓ стакана смеси (не сплющивайте слишком тонко) и жарьте 4–5 минут.

Не переворачивайте оладьи слишком рано и не заглядывайте под них — это ломает золотистую корочку, из-за чего они могут развалиться. Когда края слегка подрумянятся, осторожно переверните лопаткой и жарьте ещё 4 минуты до золотистой корочки. Жарьте партиями: чем горячее сковорода, тем быстрее подрумяниваются оладьи.

Подавайте горячими или холодными, по желанию — с соусом из сметаны или йогурта с тёртым чесноком и молотым чёрным перцем. Храните в холодильнике в герметичном контейнере до 3 дней, а полностью остывшие оладьи можно заморозить на срок до 3 месяцев.

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