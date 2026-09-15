Шоколадный бисквит — это простой и беспроигрышный десерт, который подходит и для праздничного торта, и для воскресного чаепития. Благодаря сливочному крему на шоколаде коржи получаются нежными и сочными, а тесто не рассыпается.

Рецепт идеального бисквита мы уже публиковали — а шоколадный бисквит готовится с добавлением какао, которое делает коржи насыщеннее по вкусу и глубже по цвету.

Шоколадный бисквит — универсальная основа для многих десертов. Он хорошо держит форму, не рассыпается при нарезке и отлично сочетается со сливочным кремом на шоколаде. Этот рецепт простой и проверенный, потому даже без большого кондитерского опыта пышные коржи получаются с первого раза.

Ингредиенты для шоколадного бисквита

175 г сливочного масла, размягченного, плюс немного для смазывания формы

175 г мелкого сахара

3 крупных яйца

50 г какао-порошка

100 г самоподнимающейся муки (или такое же количество обычной муки с 1 ч. л. разрыхлителя)

1–2 ч. л. молока

Для масляного крема:

50 г темного шоколада (или молочного, если вам так больше нравится)

85 г сливочного масла, размягченного

175 г сахарной пудры, просеянной

Как приготовить шоколадный бисквит: пошагово

Разогрейте духовку до 190 °C (170 °C в режиме конвекции). Смажьте маслом две формы диаметром 18 см и выстелите их пергаментом.

Миксером или ручным венчиком взбейте 175 г размягченного сливочного масла со 175 г сахара в миске до легкой кремовой консистенции светлого цвета. Затем добавьте 1 крупное яйцо, продолжая взбивать.

В другую миску просейте 50 г какао-порошка, 100 г муки и щепотку соли. Добавьте треть этой смеси к масляной массе и перемешайте.

Добавьте еще одно яйцо и следующую треть мучной смеси, хорошо перемешайте. Затем введите последнее яйцо и остальную муку и взбейте до гладкого густого теста. Если тесто слишком густое, вмешайте немного молока, чтобы его разрыхлить.

Распределите тесто между двумя формами и разровняйте верхи ложкой.

Выпекайте 20–25 минут, пока корж будет пружинить при нажатии. Достаньте из духовки и оставьте в формах на 10 минут, после чего переложите на решетку для полного охлаждения.

Тем временем приготовьте масляный крем. Растопите 50 г темного или молочного шоколада в микроволновке или над паром на водяной бане, не касаясь дном воды. Дайте ему остыть.

Взбейте 85 г размягченного масла с половиной просеянной сахарной пудры (175 г) до легкой пушистой консистенции. Добавьте остальную пудру и растопленный шоколад и перемешайте. Если крем получился слишком жидким, охладите его в холодильнике, пока он не станет крепким, но все еще поддающимся намазыванию.

Чтобы собрать тортик, положите маленькую ложку крема на тарелку и поставьте сверху один корж. Распределите его половиной крема, оставляя край около 1 см без крема.

Накройте вторым коржом и аккуратно прижмите сверху. Оставшийся крем намажьте на верхушку торта.

Дайте торту постоять в прохладном месте перед нарезкой — так крем немного схватится, и коржи крепче склеятся. Хранить его можно в холодильнике пару дней, накрыв пищевой пленкой.

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