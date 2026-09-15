Дефицит топлива Украине не угрожает даже несмотря на систематические российские удары по автозаправочным станциям. Основатель группы Prime Дмитрий Леушкин объяснил, почему бояться перебоев с заправками не стоит.

Цены на топливо в Украине в последнее время обновляют рекорды, однако дефицит топлива после российских атак на автозаправочные станции стране не угрожает. Об этом в интервью УНИАН заявил основатель группы Prime Дмитрий Леушкин.

По его словам, поврежденные объекты постепенно возобновляют работу, поэтому массового закрытия заправок не будет. «Нет никакого дефицита из-за того, что бьют по АЗС. Более того, у нас АЗС в 10 раз больше, чем нужно. Поэтому это не будет иметь никакого влияния», — пояснил эксперт.

Леушкин подчеркнул, что восстановление поврежденных автозаправок не требует значительного времени, а массового сокращения их количества из-за ударов РФ не ожидается.

В то же время эксперт посоветовал водителям приспособиться к возможным перебоям в работе отдельных заправок и не ждать, пока бак опустеет. «Полный бак бензина или дизеля позволяет как минимум неделю двигаться. На выходных выехали куда-то за город, заправили бак — и нормально», — добавил он.

Что происходит с ценами на топливо

Параллельно цены на дизельное топливо продолжают расти. По прогнозу Леушкина, дизель превысит 100 грн за литр и уже на следующей неделе приблизится к отметке 105 грн, а впоследствии может достичь 108 грн за литр.

По данным портала «Минфин», 14 сентября в Украине резко выросли средние цены на бензин и дизель. Дороже всего стоил дизель — почти 96 грн за литр, тогда как бензин А-95 премиум приблизился к 89 грн за литр.

Ранее депутат Киевсовета Владимир Бондаренко заявлял о системном уничтожении врагом АЗС в Киеве. Из-за этого обсуждался вопрос прекращения их работы во время воздушной тревоги, чтобы избежать жертв.

Ранее Politeka сообщала, цены на топливо в Киеве могут вырасти после атак на АЗС.