Дефіцит пального Україні не загрожує навіть попри систематичні російські удари по автозаправних станціях. Засновник групи Prime Дмитро Льоушкін пояснив, чому боятися перебоїв із заправками не варто.

Ціни на пальне в Україні останнім часом оновлюють рекорди, проте дефіцит пального після російських атак на автозаправні станції країні не загрожує. Про це в інтерв'ю УНІАН заявив засновник групи Prime Дмитро Льоушкін.

За його словами, пошкоджені об'єкти поступово відновлюють роботу, тож масового закриття заправок не буде. «Немає ніякого дефіциту через те, що б'ють по АЗС. Більше того, у нас АЗС в 10 разів більше, ніж потрібно. Тому це не буде мати ніякого впливу», — пояснив експерт.

Льоушкін наголосив, що відновлення пошкоджених автозаправок не потребує значного часу, а масового скорочення їхньої кількості через удари РФ не очікується.

Водночас експерт порадив водіям пристосуватися до можливих перебоїв у роботі окремих заправок і не чекати, поки бак спорожніє. «Повний бак бензину чи дизелю дозволяє щонайменше тиждень рухатися. На вихідних виїхали десь за місто, заправили бак — і нормально», — додав він.

Що відбувається з цінами на пальне

Паралельно ціни на дизельне пальне продовжують зростати. За прогнозом Льоушкіна, дизель перевищить 100 грн за літр і вже наступного тижня наблизиться до позначки 105 грн, а згодом може сягнути 108 грн за літр.

За даними порталу «Мінфін», 14 вересня в Україні різко зросли середні ціни на бензин і дизель. Найдорожче коштував дизель — майже 96 грн за літр, тоді як бензин А-95 преміум наблизився до 89 грн за літр.

Раніше депутат Київради Володимир Бондаренко заявляв про системне знищення ворогом АЗС у Києві. Через це обговорювалося питання припинення їхньої роботи під час повітряної тривоги, щоб уникнути жертв.

Раніше Politeka повідомляла, ціни на пальне в Києві можуть зрости після атак на АЗС.