Смажені кабачки з тунцем — проста й ситна страва з консервованого тунця, пармезану та великої кількості овочів. Готується швидко, на звичайній сковороді, а хрустка скоринка виходить завдяки одній простій хитрості.

Рецепт хрустких смажених кабачків ми вже публікували — а смажені кабачки з тунцем готуються зовсім інакше: у вигляді соковитих оладок-котлеток із консервованим тунцем, пармезаном та великою кількістю овочів.

Кабачок і тунець — ідеальна пара: перший насичений вологою та майже без смаку, а другий сухуватий і солонуватий. Разом вони дають смачні, ніжні оладки, які люблять навіть діти. Страва однаково добра гарячою та холодною.

Інгредієнти для смажених кабачків з тунцем

2 банки тунця (по 170 г кожна), добре відціджені;

1,1 кг кабачків (приблизно 4 середні або 4 склянки натертих);

2 великих яйця;

50 г тертого пармезану;

3 ст. ложки майонезу;

¾ ч. ложки солі;

¾ склянки цільнозернового борошна (приблизно 90 г);

2 пера зеленої цибулі, дрібно нарізані;

олія для смаження.

Як приготувати смажені кабачки з тунцем: покроково

Натріть кабачки на великій тертці. Викладіть їх у лляний рушник і ретельно відіжміть, скручуючи рушник угорі та натискаючи на «кульку» з кабачками. Вийде приблизно 120 мл рідини — її вилийте.

Перекладіть віджаті кабачки у велику миску, додайте тунець, яйця, пармезан, майонез і сіль. Добре перемішайте, розбиваючи тунець на дрібні шматочки.

Зверху посипте борошном і знову перемішайте до однорідності — так не буде грудочок.

Розігрійте велику сковороду на середньому вогні та змастіть олією. Викладайте приблизно по ⅓ склянки суміші (не розплющуйте занадто тонко) і смажте 4–5 хвилин.

Не перевертайте оладки зарано й не підглядайте під них — це ламає золотисту скоринку, через що вони можуть розвалитися. Коли краї злегка підрум'яняться, обережно переверніть лопаткою та смажте ще 4 хвилини до золотистої скоринки. Смажте партіями: що гарячіша сковорода, то швидше підрум'янюються оладки.

Подавайте гарячими або холодними, за бажанням — із соусом зі сметани чи йогурту з тертим часником і меленим чорним перцем. Зберігайте в холодильнику в герметичному контейнері до 3 днів, а повністю охолоджені оладки можна заморозити на термін до 3 місяців.

Раніше Politeka повідомляла, простий рецепт смажених кабачків зі спеціями для яскравого смаку.

Також Politeka писала, як зробити ідеальну скоринку на смажених кабачках із простих інгредієнтів.

Як повідомляла Politeka, рецепт оладок з кабачків із секретним інгредієнтом для хрусткої скоринки.