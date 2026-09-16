Курячі стегна в духовці — простий і бюджетний спосіб отримати соковите м'ясо з хрусткою шкіркою, і все це всього за пів години.

Рецепт соковитого курячого філе ми вже публікували — а курячі стегна в духовці готуються ще простіше й виходять соковитішими. Темне м'ясо складніше пересушити, тому така страва майже завжди вдається, а хрустка шкірка робить її особливо апетитною.

Цей рецепт — справжня паличка-виручалочка: потрібні лише курячі стегна, часник, сіль, перець і трохи сушених трав. Усе змішується прямо у формі для запікання, а духовка за пів години доводить м'ясо до готовності.

Інгредієнти для курячих стегон у духовці

приблизно 1,4 кг курячих стегон — на кістці, зі шкірою;

2–3 великі зубчики часнику, натерті на дрібній тертці;

2 чайні ложки сушеного орегано, базиліку або розмарину;

1 чайна ложка солі;

мелений чорний перець — на смак;

петрушка або кріп — для подачі.

Як приготувати курячі стегна в духовці: покроково

Викладіть курячі стегна у квадратну форму для запікання приблизно 20×20 см, додайте часник, орегано, сіль і перець. Руками або щипцями перемішайте, щоб кожен шматочок покрився приправами, і залиште на 10 хвилин.

Розігрійте духовку до 230 °C. Ще раз перемішайте стегна, рівномірно розподіляючи часник і спеції, та викладіть їх в один шар шкірою догори, підгорнувши шкіру під м'ясо — стегна мають лежати щільно одне до одного.

Запікайте без кришки 30–40 хвилин або доти, доки термометр, вставлений у найтовщу частину біля кістки, не покаже щонайменше 74 °C, а шкірка не почне підрум'янюватися і у формі збереться багато соку.

Полийте стегна соком, що зібрався у формі. Якщо хочете хрусткішу шкірку, увімкніть на кілька хвилин верхній гриль.

Вийміть курячі стегна з духовки, накрийте і залиште на 5 хвилин, щоб соки розподілилися по м'ясу, а потім подавайте.

Найкраще подавати курячі стегна в духовці теплими з картопляним пюре, відвареним рисом або салатом — сік із форми чудово пасує до гарніру. Залишки зберігайте в герметичному контейнері в холодильнику до 5 днів, а розігрівати можна в розігрітій до 190 °C духовці близько 15 хвилин.

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