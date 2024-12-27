Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" поделился универсальным рецептом куриного рулета, который можно подавать и как горячее блюдо, и как холодную закуску.

Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить сочный куриный рулет с начинкой из мандаринов и сухофруктов.

Для приготовления куриного рулета с мандаринами и сухофруктами судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет:

тушка курицы ~ 2,2 кг

горчица (нежная или средней остроты) ~ 40 г

соль, молотый перец, сухой чеснок – по вкусу

чернослив – 130 г

курага - 130 г

розмарин – 2 веточки (можно брать сухой)

мандарины – 4-5 шт. + цедра нескольких мандаринов

Тушку курицы разбираем, как на видео, удаляя кости, чтобы получился прямоугольник. Кладем мясо кожурой вниз, накрываем пищевой пленкой и немного отбиваем.

"Мастер Шеф" Владимир Ярославский приправляет курицу солью, перцем и сухим чесноком, натирает горчицей и посыпает розмарином.

Чернослив и курагу заливаем кипятком, затем сливаем воду. Мандарины моем и вместе с кожурой нарезаем на дольки.

На широкий край "Мастер Шеф" Владимир Ярославский выкладывает начинку: чернослив, курагу, дольки мандаринов и немного цедры, заворачивает в рулет и фиксирует его с помощью кулинарной нити. Чтобы рулет хорошо держал форму, перевязываем через каждый сантиметр.

Куриный рулет "Мастер Шеф" Владимир Ярославский перекладывает в рукав для запекания, не очень плотно завязывает и запекает в разогретой до 180 градусов духовке в течение 45 минут. После этого разрезаем рукав сверху и для румяности запекаем рулет еще до 10 минут.

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