Куриные бедра в духовке — простой и бюджетный способ получить сочное мясо с хрустящей корочкой, и все это всего за полчаса.

Рецепт сочного куриного филе мы уже публиковали — а куриные бедра в духовке готовятся еще проще и получаются сочнее. Темное мясо сложнее пересушить, поэтому такое блюдо почти всегда удается, а хрустящая корочка делает его особенно аппетитным.

Этот рецепт — настоящая палочка-выручалочка: нужны только куриные бедра, чеснок, соль, перец и немного сушеных трав. Все смешивается прямо в форме для запекания, а духовка за полчаса доводит мясо до готовности.

Ингредиенты для куриных бедер в духовке

примерно 1,4 кг куриных бедер — на кости, с кожей;

2–3 крупных зубчика чеснока, натертых на мелкой терке;

2 чайные ложки сушеного орегано, базилика или розмарина;

1 чайная ложка соли;

молотый черный перец — по вкусу;

петрушка или укроп — для подачи.

Как приготовить куриные бедра в духовке: пошагово

Выложите куриные бедра в квадратную форму для запекания примерно 20×20 см, добавьте чеснок, орегано, соль и перец. Руками или щипцами перемешайте, чтобы каждый кусочек покрылся приправами, и оставьте на 10 минут.

Разогрейте духовку до 230 °C. Еще раз перемешайте бедра, равномерно распределяя чеснок и специи, и выложите их в один слой кожей вверх, подвернув кожу под мясо — бедра должны лежать плотно друг к другу.

Запекайте без крышки 30–40 минут или до тех пор, пока термометр, вставленный в самую толстую часть у кости, не покажет не менее 74 °C, а кожа не начнет подрумяниваться и в форме не соберется много сока.

Полейте бедра соком, собравшимся в форме. Если хотите более хрустящую корочку, включите на несколько минут верхний гриль.

Достаньте куриные бедра из духовки, накройте и оставьте на 5 минут, чтобы соки распределились по мясу, а затем подавайте.

Лучше всего подавать куриные бедра в духовке теплыми с картофельным пюре, отварным рисом или салатом — сок из формы отлично подходит к гарниру. Остатки храните в герметичном контейнере в холодильнике до 5 дней, а разогревать можно в разогретой до 190 °C духовке около 15 минут.

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