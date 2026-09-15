Доплати для пенсіонерів у Житомирській області нараховують без заяв і додаткових документів. У Пенсійному фонді України пояснили, які вікові надбавки додають до пенсії та кому саме.

Доплати для пенсіонерів у Житомирській області нараховуються автоматично — щойно людині виповнюється 70, 75 або 80 років, Пенсійний фонд додає вікову надбавку до пенсії сам, без окремих звернень.

Як повідомляє Пенсійний фонд України, право на компенсаційну виплату мають ті, чия пенсія разом з усіма надбавками, підвищеннями, додатковими пенсіями та індексаціями не досягає 10 340,35 грн. Це розмір середньої заробітної плати в Україні за 2020 рік, який беруть для обчислення пенсій.

Розмір доплати залежить від віку. Людям від 70 до 75 років додають до 300 грн на місяць, від 75 до 80 років — до 456 грн, а після 80 років — до 570 грн. Гроші виплачують у межах згаданої суми 10 340,35 грн.

Звертатися до сервісного центру не потрібно: доплату встановлюють і виплачують з дати досягнення 70, 75 чи 80 років. Вона призначається незалежно від виду пенсії, закону, за яким та призначена, тривалості страхового стажу та факту роботи.

Окремо з 1 березня 2026 року діють гарантовані мінімальні розміри пенсійних виплат. Тим, кому виповнилося 80 років і хто має страховий стаж 20 або 25 років, пенсію доводять до 4 213 грн. Людям від 70 до 80 років зі стажем 30 або 35 років — до 4 050 грн, а молодшим з таким самим стажем — до 3 725 грн.

Як перевірити нарахування доплати

Перевірити нараховану суму можна в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України або в будь-якому сервісному центрі ПФУ в Житомирській області. Якщо після досягнення віку доплату не нараховано, варто звернутися до фонду для уточнення.

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