Рецепт печені з картоплею та беконом ми вже публікували — а соковита свинина в духовці потребує зовсім іншого підходу до шкірки. Це той самий рецепт, за яким м'ясо всередині виходить ніжним і соковитим, а зверху утворюється рівна, хрустка, бульбашкова скоринка без жодних жорстких або гумових ділянок.
Найкраще для запікання підходить свиняча лопатка без кістки зі шкіркою: її м'ясо витримує тригодинне повільне запікання й не пересихає, на відміну від піснішої корейки чи окосту. Головний секрет — повільний етап при невисокій температурі, а потім короткий «удар» сильним жаром, який доводить скоринку до ідеалу.
Інгредієнти для свинини в духовці
- Свиняча лопатка без кістки зі шкіркою — близько 3 кг;
- сіль і чорний перець — на м'ясо, а на шкірку солі беріть щедро;
- олія — трохи, щоб спеції трималися на м'ясі та шкірці;
- фенхель — за бажанням, для натирання м'яса;
- 1 головка часнику та 1 цибулина — розрізані навпіл;
- вино (або яблучний сидр, або вода) — трохи на дно дека;
- борошно — для загущення підливи;
- курячий бульйон — для підливи.
Як приготувати свинину в духовці: покроково
Висушіть шкірку паперовим рушником — суха поверхня краще береться хрусткою скоринкою.
Натріть м'ясні боки свинини сіллю, перцем і, за бажанням, фенхелем, додавши трохи олії.
Шкірку змастіть олією й рівномірно та щедро посипте сіллю. Саме сіль допомагає шкірці стати бульбашково-хрусткою, а не перетворитися на тверду пласку пластину.
Покладіть у деко половинки часнику та цибулі зрізом догори, зверху викладіть свинину шкіркою догори.
Влийте в деко вино (або сидр чи воду), обережно, щоб не намочити шкірку.
Запікайте без кришки при 160 °C (140 °C у режимі з конвекцією) 2,5 години. На цьому етапі м'ясо стає ніжним, а шкірка ще залишається м'якою.
Через 1,5 години підкладіть під свинину зім'яті кульки з фольги, щоб вирівняти шкірку максимально рівно: рівна поверхня прогрівається рівномірно, а отже, скоринка вийде хрусткою від краю до краю.
Після 2,5 годин повільного запікання збільште температуру до 250 °C (або до максимуму духовки) і запікайте ще 30 хвилин, за потреби обертаючи деко.
Ділянки, які підрум'янилися швидше, прикрийте шматочками фольги, закріпленими зубочистками, і поверніть м'ясо в духовку, поки вся шкірка не стане хрусткою.
Готовій свинині дайте відпочити 15–20 хвилин, нещільно накривши фольгою, — так соки розподіляться по м'ясу, і воно буде соковитим. Скоринка від цього не розм'якне.
Із соків, що залишилися в деці, борошна та курячого бульйону приготуйте підливу.
Подавайте свинину в духовці з підливою — вона виходить насиченою й ароматною завдяки сокам і часнику з цибулею. Тільки не поливайте підливою хрустку скоринку, інакше вона розм'якне.
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