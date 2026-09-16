Свинина в духовці за цим рецептом виходить надзвичайно ніжною всередині та з хрусткою, бульбашковою скоринкою зверху. Секрет — повільне запікання без надрізів на шкірці та проста хитрість із кульками фольги.

Рецепт печені з картоплею та беконом ми вже публікували — а соковита свинина в духовці потребує зовсім іншого підходу до шкірки. Це той самий рецепт, за яким м'ясо всередині виходить ніжним і соковитим, а зверху утворюється рівна, хрустка, бульбашкова скоринка без жодних жорстких або гумових ділянок.

Найкраще для запікання підходить свиняча лопатка без кістки зі шкіркою: її м'ясо витримує тригодинне повільне запікання й не пересихає, на відміну від піснішої корейки чи окосту. Головний секрет — повільний етап при невисокій температурі, а потім короткий «удар» сильним жаром, який доводить скоринку до ідеалу.

Інгредієнти для свинини в духовці

Свиняча лопатка без кістки зі шкіркою — близько 3 кг;

сіль і чорний перець — на м'ясо, а на шкірку солі беріть щедро;

олія — трохи, щоб спеції трималися на м'ясі та шкірці;

фенхель — за бажанням, для натирання м'яса;

1 головка часнику та 1 цибулина — розрізані навпіл;

вино (або яблучний сидр, або вода) — трохи на дно дека;

борошно — для загущення підливи;

курячий бульйон — для підливи.

Як приготувати свинину в духовці: покроково

Висушіть шкірку паперовим рушником — суха поверхня краще береться хрусткою скоринкою.

Натріть м'ясні боки свинини сіллю, перцем і, за бажанням, фенхелем, додавши трохи олії.

Шкірку змастіть олією й рівномірно та щедро посипте сіллю. Саме сіль допомагає шкірці стати бульбашково-хрусткою, а не перетворитися на тверду пласку пластину.

Покладіть у деко половинки часнику та цибулі зрізом догори, зверху викладіть свинину шкіркою догори.

Влийте в деко вино (або сидр чи воду), обережно, щоб не намочити шкірку.

Запікайте без кришки при 160 °C (140 °C у режимі з конвекцією) 2,5 години. На цьому етапі м'ясо стає ніжним, а шкірка ще залишається м'якою.

Через 1,5 години підкладіть під свинину зім'яті кульки з фольги, щоб вирівняти шкірку максимально рівно: рівна поверхня прогрівається рівномірно, а отже, скоринка вийде хрусткою від краю до краю.

Після 2,5 годин повільного запікання збільште температуру до 250 °C (або до максимуму духовки) і запікайте ще 30 хвилин, за потреби обертаючи деко.

Ділянки, які підрум'янилися швидше, прикрийте шматочками фольги, закріпленими зубочистками, і поверніть м'ясо в духовку, поки вся шкірка не стане хрусткою.

Готовій свинині дайте відпочити 15–20 хвилин, нещільно накривши фольгою, — так соки розподіляться по м'ясу, і воно буде соковитим. Скоринка від цього не розм'якне.

Із соків, що залишилися в деці, борошна та курячого бульйону приготуйте підливу.

Подавайте свинину в духовці з підливою — вона виходить насиченою й ароматною завдяки сокам і часнику з цибулею. Тільки не поливайте підливою хрустку скоринку, інакше вона розм'якне.

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