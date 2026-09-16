Доплаты учителям в Украине начали действовать по новым правилам: Кабинет Министров постановлением № 1078 утвердил свежие схемы должностных окладов и целый перечень надбавок для педагогических работников.

Доплаты и надбавки для учителей снова пересмотрели в правительстве — с 1 сентября 2026 года педагогические работники по всей Украине будут получать зарплату по новым схемам должностных окладов.

Речь о постановлении Кабинета Министров № 1078 от 31 августа 2026 года «Об условиях оплаты труда педагогических и научно-педагогических работников». Документ вводит коэффициентную систему окладов вместо старой Единой тарифной сетки, действовавшей с 2002 года.

Какие надбавки и доплаты теперь получают учителя

Постановление закрепляет целый перечень надбавок и доплат, исчисляемых в процентах от должностного оклада. Учителя с почетным званием «народный» получают надбавку 40% оклада, а «заслуженный» — 20%. Это касается званий Украины, СССР и союзных республик.

Отдельные доплаты за знание иностранных языков: за один европейский язык — 10% оклада, за один восточный, угро-финский или африканский — 15%, а если учитель владеет двумя и более языками — 25%.

Для тех, кто имеет научные и учёные звания: доплата за учёное звание профессора — до 33% оклада, доцента — до 25%. За научную степень доктора наук — до 25%, доктора философии (кандидата наук) — до 15%, доктора искусства — 15%.

Ночные, спортивные и другие надбавки

Учителям предусмотрены доплаты за работу в ночное время — до 40% почасовой ставки за каждый час с 22:00 до 6:00. Спортивные звания: 20% для «заслуженный тренер» и «заслуженный мастер спорта», 15% — для «мастер спорта международного класса», 10% — для «мастер спорта».

За высокие достижения в труде, выполнение особо важной работы и за сложность и напряжённость в работе руководитель заведения может назначить надбавку до 50% оклада. Ставки почасовой оплаты труда вступят в силу с 1 января 2027 года.

Заместителям руководителей образовательных заведений должностные оклады устанавливаются на 5–10% ниже оклада руководителя, а работникам непедагогических должностей — на 20–30%.

Как это будет работать на практике

Новые схемы распространяются на педагогических работников заведений общего среднего, профессионального, специального предвысшего, дошкольного и внешкольного образования всех типов независимо от подчинения. Для государственных заведений они запускаются с 1 сентября 2026 года.

Местным бюджетам и органам местного самоуправления лишь рекомендовано применять эти схемы в своих заведениях — нормы заработают в обычном режиме наравне с государственными.

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