В Чернигове многоэтажка на улице Князя Чёрного уже неделю остаётся без газа и горячей воды. Газоснабжение приостановили 9 сентября, а восстановить его обещают только после перезаключения договоров со 100% квартир.

Дефицит продуктов в Черниговской области — не единственная коммунальная проблема города. На улице Князя Чёрного многоэтажка уже неделю остаётся без газоснабжения, из-за чего жители также лишились горячей воды. О ситуации рассказал черниговский портал ЧЕline (Челайн).

Газоснабжение в доме, по словам жителей, приостановили 9 сентября. Перед этим работники газораспределительной компании проводили техническое обслуживание: проверили каждый стояк, переподключили счётчики и установили новые пломбы.

«Техническое обслуживание действительно было, приезжали работники, отключили дом от газоснабжения, каждый стояк газа проверили, переподключили. На мой вопрос, когда его подключат, сказали, что включат до конца дня», — рассказал житель дома Николай Белинский.

Однако на следующий день газ так и не появился. Жители говорят: пришли другие работники «Газмережи», которые ничего не знали о вчерашних работах, и заявили о необходимости перезаключить индивидуальные договоры на каждую квартиру.

В чем, по мнению людей, заключается проблема

Со слов жителей, компания мотивирует отсутствие газа тем, что нужно заключить договоры со 100% квартир — в противном случае газоснабжение не восстановят. Выполнить такое условие, по их словам, практически невозможно: многие люди уехали из города из-за войны и обстрелов.

Кроме того, заключение нового договора стоит 1200 гривен. Для пожилых жителей с небольшими пенсиями это существенные расходы. «У меня маленькая пенсия, мне надо экономить, а как я должна готовить? Хлеба купила и сижу», — поделилась жительница дома Оксана Новикова.

Из-за отсутствия газа часть людей не имеет возможности готовить еду. Особенно сложно старшим жителям: 90-летняя бабушка жительницы Татьяны Пржевальской не может освоить мультиварку, которой вынужденно пользуется семья.

Куда обращались жители

Люди вызвали полицию, подали жалобы в городской совет, областную государственную администрацию, НКРЕКП и на правительственную горячую линию. «Результатов это не дало. Такое впечатление, что у нас управляют городом "Газмережи"», — констатировала жительница Екатерина Тестова.

Что говорят в компании

Журналисты обратились с запросом в Черниговский филиал ООО «Газораспределительные сети Украины», чтобы выяснить, почему дом до сих пор без газа и действительно ли для восстановления нужны новые договоры. На момент выхода сюжета ответа от компании не получили.

Жители называют ситуацию произволом и шантажом со стороны монополиста — альтернативы, по их словам, нет. Дом полностью газифицирован, горячая вода в нём тоже зависит от газа, а впереди зима.

Ранее Politeka сообщала, 8 часов без света в сутки: опубликованы графики отключения в Чернигове с 15 по 17 сентября.

Также Politeka сообщала, отключение воды в Чернигове: в водоканале рассказали, когда восстановят водоснабжение.