У Чернігові багатоповерхівка на вулиці Князя Чорного вже тиждень лишається без газу та гарячої води. Газопостачання призупинили 9 вересня, а відновити його обіцяють лише після переукладення договорів зі 100% квартир.

Дефіцит продуктів у Чернігівській області — не єдина комунальна проблема міста. На вулиці Князя Чорного багатоповерхівка вже тиждень лишається без газопостачання, через що мешканці також втратили гарячу воду. Про ситуацію розповів чернігівський портал ЧЕline (Челайн).

Газопостачання в будинку, за словами мешканців, призупинили 9 вересня. Перед цим працівники газорозподільної компанії проводили технічне обслуговування: перевірили кожен стояк, перепідключили лічильники та встановили нові пломби.

«Технічне обслуговування дійсно було, приїжджали працівники, відключили будинок від газопостачання, кожен стояк газу перевірили, перепідключили. На моє запитання, коли його підключать, вони сказали, що включать до кінця дня», — розповів житель будинку Микола Белінський.

Проте наступного дня газ так і не з'явився. Мешканці кажуть: прийшли інші працівники «Газмережі», які нічого не знали про вчорашні роботи, і заявили про необхідність переукласти індивідуальні договори на кожну квартиру.

У чому, на думку людей, полягає проблема

За словами жителів, компанія мотивує відсутність газу тим, що потрібно укласти договори зі 100% квартир — в іншому випадку газопостачання не відновлять. Виконати таку умову, за їх словами, практично неможливо: багато людей виїхали з міста через війну та обстріли.

Крім того, укладання нового договору коштує 1200 гривень. Для літніх жителів із невеликими пенсіями це суттєві витрати. «У мене мала пенсія, мені треба економити, а як я маю готувати? Хліба купила і сиджу», — поділилася жителька будинку Оксана Новикова.

Через відсутність газу частина людей не має змоги готувати їжу. Особливо складно старшим мешканцям: 90-річна бабуся жительки Тетяни Пржевальської не може освоїти мультиварку, якою вимушено користується родина.

Куди зверталися мешканці

Люди викликали поліцію, подали скарги до міської ради, обласної державної адміністрації, НКРЕКП і на урядову гарячу лінію. «Результатів це не дало. Таке враження, що в нас керують містом "Газмережі"», — констатувала жителька Катерина Тєстова.

Що кажуть у компанії

Журналісти звернулися із запитом до Чернігівської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України», щоб з'ясувати, чому будинок досі без газу і чи справді для відновлення потрібні нові договори. На момент виходу сюжету відповіді від компанії не отримали.

Мешканці називають ситуацію свавіллям і шантажем з боку монополіста — альтернативи, за їх словами, немає. Будинок повністю газифікований, гаряча вода в ньому теж залежить від газу, а попереду зима.

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