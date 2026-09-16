Баклажаны в духовке по этому рецепту готовятся без большого количества масла — на сковороде они впитали бы гораздо больше жира. Весь секрет в правильной температуре запекания.

Рецепт жареных кабачков с тунцом мы уже публиковали — а баклажаны в духовке получаются совсем другими: нежными внутри, с легким румянцем и сладко-чесночной заправкой. Лучше всего для этого блюда брать длинные тонкие баклажаны (китайские или японские) — они мясистые и почти не горчат, в отличие от обычных круглых.

Главное преимущество запекания в духовке вместо жарки — баклажаны не впитывают много масла, ведь они как губка втягивают все, что наливаешь на сковороду. В духовке достаточно лишь слегка смазать кусочки маслом, и блюдо выйдет гораздо легче. Получается отличная вегетарианская закуска или гарнир, равно хорошая и горячей, и холодной.

Ингредиенты для баклажанов в духовке

На 4 порции понадобится:

4 длинных китайских баклажана (без плодоножек, нарезанных кусочками по 5 см);

80 мл масла (примерно 1/3 стакана);

80 мл сладкого соуса чили (примерно 1/3 стакана);

1/4 стакана рубленой петрушки;

4 зубчика чеснока, выдавленных через пресс;

1/2 чайной ложки черного молотого перца;

1 чайная ложка соли.

Как приготовить баклажаны в духовке: пошагово

Разогрейте духовку до 220°C. Высыпьте нарезанные кусочки баклажанов в миску, добавьте масло и быстро перемешайте, чтобы каждый кусочек слегка покрылся им. Важно не переливать масло — иначе баклажаны впитают его полностью.

Выложите подготовленные баклажаны на противень, застеленный пекарской бумагой, в один слой. Запекайте до мягкости и готовности — примерно 15-20 минут. Не переусерд: если баклажаны станут кашеистыми, они расползутся и потеряют форму.

Когда кусочки станут мягкими, но еще держат форму, переложите их в миску. Накройте пищевой пленкой и оставьте на 30-60 минут — остаточное тепло «доготовит» баклажаны на пару, поэтому они останутся целыми, а не развалятся.

Затем добавьте к баклажанам сладкий соус чили, рубленую петрушку, выдавленный чеснок, соль и перец. Аккуратно перемешайте, чтобы заправка равномерно покрыла все кусочки.

Готовое богато можно подавать сразу или поставить в холодильник и подать охлажденным — оно станет вкуснее, потому что вкусы успевают «подружиться». В плотно закрытой емкости баклажаны хранятся в холодильнике до 4-5 дней.

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