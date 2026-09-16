Баклажани в духовці за цим рецептом готуються без великої кількості олії — на сковороді вони вбрали б значно більше жиру. Усе секрет у правильній температурі запікання.

Рецепт смажених кабачків з тунцем ми вже публікували — а баклажани в духовці виходять зовсім іншими: ніжними всередині, з легким рум'янцем зовні й солодко-часниковою заправкою. Найкраще для цієї страви брати довгі тонкі баклажани (китайські або японські) — вони м'ясисті й майже не гірчать, на відміну від звичайних круглих.

Головна перевага запікання замість смаження — баклажани не вбирають тонну олії, адже вони, як губка, тягнуть у себе все, що наливаєш на сковорідку. У духовці достатньо лише злегка змастити шматочки олією, і страва вийде значно легшою. Виходить ідеальна вегетаріанська закуска або гарнір, який однаково добре смакує і гарячим, і холодним.

Інгредієнти для баклажанів у духовці

На 4 порції знадобиться:

4 довгі китайські баклажани (без плодоніжок, нарізані шматочками по 5 см);

80 мл олії (приблизно 1/3 склянки);

80 мл солодкого соусу чилі (приблизно 1/3 склянки);

1/4 склянки подрібненої петрушки;

4 зубчики часнику, вичавлені через прес;

1/2 чайної ложки чорного меленого перцю;

1 чайна ложка солі.

Як приготувати баклажани в духовці: покроково

Розігрійте духовку до 230°C. Висипте нарізані шматочки баклажанів у миску, додайте олію і швидко перемішайте, щоб кожен шматочок злегка покрився нею. Важливо не переливати олію — інакше баклажани вберуть її всю.

Викладіть підготовлені баклажани на деко, застелене пекарським папером, в один шар. Запікайте до розм'якшення та готовності — приблизно 15-20 хвилин. Не перетримайте: якщо баклажани стануть кашоподібними, вони розповзуться і втратять форму.

Коли шматочки стануть м'якими, але ще тримають форму, перекладіть їх у миску. Накрийте харчовою плівкою і залиште на 30-60 хвилин — залишкове тепло «доготує» баклажани на парі, тому вони залишаться цілими, а не розваляться.

Далі додайте до баклажанів солодкий соус чилі, подрібнену петрушку, видавлений часник, сіль і перець. Обережно перемішайте, щоб заправка рівномірно покрила всі шматочки.

Готову страву можна подавати одразу або поставити в холодильник і подати охолодженою — вона стає ще смачнішою, тому що смаки встигають «подружитися». У щільно закритій ємності баклажани зберігаються в холодильнику до 4-5 днів.

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