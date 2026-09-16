Київська обласна військова адміністрація опублікувала покроковий алгоритм дій для мешканців, чиє житло було пошкоджене або зруйноване внаслідок ворожої атаки — від першого дзвінка на 112 до оформлення компенсації через «єВідновлення».

Безкоштовне житло для ВПО у Київській області — окрема програма, а людям, чиє власне помешкання пошкодила чи зруйнувала ворожа атака, Київська обласна військова адміністрація підготувала покроковий алгоритм: від першого дзвінка на 112 до оформлення грошової компенсації.

Що робити одразу після атаки

Перший і головний крок — безпека. Потерпілим радять телефонувати на 112 або користуватися офіційним застосунком «112», повідомити точну адресу, що саме сталося — влучання, пожежа чи обвал, чи є постраждалі та яка частина будинку пошкоджена, а також назвати своє ім'я та залишити номер телефону.

У пошкодженому будинку залишатися не можна: після дзвінка варто перейти в укриття або безпечне місце й не повертатися до відбою тривоги та дозволу рятувальників, адже можливі повторні удари, обвали, витік газу чи пошкодження електромережі. Заходити на територію будинку без попереднього огляду на вибухонебезпечні предмети службами ДСНС і поліції заборонено.

Як зафіксувати пошкодження

Після масштабної атаки на місці розгортають штаб реагування, де можна отримати медичну й психологічну допомогу, дізнатися про виплати, взяти гуманітарну допомогу та офіційно зафіксувати факт пожежі. Тільки після дозволу ДСНС повернутися до будинку радять робити якомога більше фото та відео: квартиру чи будинок загалом, стіни, стелю, підлогу, вікна, двері, меблі й техніку — загальними та крупними планами.

Далі слід звернутися до поліції — телефонувати на 102 або підійти до поліцейських, які після атак зазвичай працюють біля пошкоджених будинків чи у штабі. Сфотографовану заяву варто зберегти.

Які документи зібрати

Для оформлення допомоги можуть знадобитися паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), документ про право власності, фото й відео пошкоджень, банківські реквізити та акт про пошкодження — де його отримати, підкажуть у штабі. Усі документи, заяви і фотографії радять тримати в одному місці.

Як оформити компенсацію через «єВідновлення»

Заяву на «єВідновлення» подають у застосунку «Дія» або через ЦНАП. Для пошкодженого житла передбачена грошова компенсація, а для повністю знищеного — окремі механізми. Важливо не поспішати ремонтувати пошкодження, які планують компенсувати: спочатку їх фіксують і проходять процедуру, а ремонт роблять уже після отримання грошей.

Є нюанс: власник квартири оформлює компенсацію за пошкодження власного житла й майна, а за спільне — дах, фасад, під'їзд, комунікації — документи подає ОСББ, ЖБК або інший уповноважений представник. Для приватного будинку оформлюють пошкодження відповідного домоволодіння.

Де взяти термінову допомогу

Якщо вибиті вікна чи пошкоджений дах, на місці можуть надати плівку, OSB-плити, допомогти закрити вікна, тимчасово захистити дах і прибрати уламки — це координує штаб громади. Тим, кому немає де жити, можуть організувати тимчасове проживання, зокрема для маломобільних людей і тих, хто потребує постійного догляду. Також на місці атаки можуть видавати воду, гаряче харчування, одяг, постіль і засоби гігієни.

Куди телефонувати по допомогу

Київський обласний центр соціально-психологічної допомоги: 0 800 300 267 та 0 800 300 367. Якщо щось не працює, дзвоніть на лінію Регіонального контактного центру: (068) 120-94-77 або (066) 547-85-96.

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