З 1 вересня 2026 року для освітян почала діяти нова система оплати праці. У МОН пояснили, як тепер розраховуватимуть посадові оклади та які доплати й надбавки збережуться.

Надбавки та доплати для вчителів із 1 вересня 2026 року розраховують за новою системою оплати праці. У Міністерстві освіти і науки пояснили, як тепер формуватимуть посадовий оклад педагогів та які виплати збережуться, пише «Вчися.Медіа».

Нова система охоплює педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів загальної середньої, дошкільної, позашкільної, професійної, фахової передвищої та вищої освіти. Для шкіл і закладів, які фінансуються з державного бюджету або отримують освітню субвенцію, перехід на нові умови є обов'язковим.

Комунальним закладам, які утримуються з місцевих бюджетів, уряд рекомендував перейти на нову систему з 1 вересня. Рішення ухвалює засновник, який має передбачити видатки в місцевому бюджеті. Якщо заклад поки не перейшов, зарплату рахують за старою Єдиною тарифною сіткою з урахуванням підвищення окладів із 1 січня 2026 року.

Як рахуватимуть зарплату

Основою зарплати залишається посадовий оклад, який визначають залежно від посади та встановленого урядом коефіцієнта. До нього додають підвищення, надбавки й доплати, тому у двох працівників на однаковій посаді сума може відрізнятися — на неї впливають кваліфікація, стаж, навантаження та додаткова робота.

Важливо: підвищення з 1 вересня — це не окрема надбавка у 20%. Змінюється сам посадовий оклад, тож збільшується база для розрахунку всіх виплат, які від нього залежать.

За даними МОН, після переходу на нову систему зарплата вчителів шкіл становитиме від 16,6 до 37 тисяч гривень нарахованими, або приблизно від 12,8 до 28,5 тисячі гривень після сплати податків. Конкретна сума залежить від посади та інших складових.

Які доплати та надбавки збережуться

Доплата за несприятливі умови праці в розмірі 2 600 гривень для педагогів, які переходять на нову систему, не зникає — її включають до посадового окладу. Тобто сума стає частиною гарантованої складової зарплати, а виплати, що розраховуються від окладу, визначатимуть уже з її урахуванням.

Окрема доплата 2 600 гривень за рахунок державної субвенції зберігається для вчителів шкіл, які працюють очно на прифронтових територіях. За рішенням місцевої влади таку саму виплату можуть встановлювати й для педагогів інших закладів освіти на цих територіях.

Надбавка за престижність педагогічної праці теж лишається. Для вчителів закладів загальної середньої освіти вона становить від 20% до 30% посадового окладу, для працівників інклюзивно-ресурсних центрів — від 25% до 30%, для педагогів інших закладів — від 5% до 30%. Конкретний розмір визначає керівник закладу залежно від фінансових можливостей.

Чи може зарплата зменшитися

У МОН наголошують, що нові умови мають забезпечити збільшення гарантованої зарплати педагогів. Крім того, уряд передбачив механізм захисту: якщо після переходу зарплата працівника без урахування премій виявиться меншою, ніж за попередніми умовами, йому виплачуватимуть різницю між старим і новим розміром.

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