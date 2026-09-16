Мобилизация в Украине может напомнить о себе в день, когда человек теряет бронирование: юрист объяснил, что после этого военнообязанного почти гарантированно ждет повестка, а иногда — доставка на ВВК.

Штраф за неявку в ТЦК — лишь часть проблем, с которыми сталкивается военнообязанный. Гораздо более болезненный вопрос — что произойдет, когда «сгорит» бронирование. Юрист Никита Муренко объяснил, почему потеря бронирования или отсрочки почти гарантирует человеку повестку, а иногда и доставку на военно-врачебную комиссию (ВВК).

Управляющий партнер юридической компании «Муренко, Курявый и партнеры» в интервью «Главреду» отметил: представители ТЦК и СП могут доставить человека на ВВК в тот же день, когда бронирование перестало действовать. «Мы не можем физически заставлять человека проходить ВВК... Сейчас ответственность за непрохождение ВВК имеет административный характер. Если государство считает, что гражданин не прошел ВВК, на него должен быть наложен штраф», — сказал он.

Что ждет человека после потери бронирования

Если человек не попадается на глаза представителям ТЦК или полиции на улице, скорее всего, ему просто пришлют повестку по почте. По наблюдениям юриста, сейчас внимание обращают не столько на статус розыска, сколько именно на наличие или отсутствие бронирования и отсрочки.

«Если у вас нет ни отсрочки, ни бронирования, вероятность призыва, даже при отсутствии розыска, очень высока. Если же человек в течение месяца-двух никого не встретит на улице, ему может просто прийти повестка, сформированная в электронной системе и отправленная обычной почтой», — пояснил Муренко.

Игнорирование повестки имеет свою цену: человек может попасть в розыск и получить статус нарушителя правил воинского учета. После этого ТЦК и СП передают информацию полиции, которая вносит человека в базу «Армор». «И человек может оказаться в ситуации, когда годами сидит дома и боится куда-либо выйти», — подчеркнул юрист.

Что делать, если сгорело бронирование

Наличие оснований для отсрочки не означает ее автоматического предоставления: если не подать заявление и подтверждающие документы, право на отсрочку не возникает. С ноября 2025 года действуют обновленные правила, которые предусматривают два варианта подачи документов: онлайн через мобильное приложение «Резерв+» (основной способ) или офлайн через ближайший Центр предоставления административных услуг (ЦНАП).

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