Мобілізація в Україні може нагадати про себе в день, коли людина втрачає бронювання: юрист пояснив, що після цього на військовозобов'язаного майже гарантовано чекає повістка, а іноді — доставка на ВЛК.

Штраф за неявку до ТЦК — лише частина проблем, з якими стикається військовозобов'язаний. Куди болючіше питання — що станеться, коли «згорить» бронювання. Юрист Нікіта Муренко пояснив, чому втрата бронювання чи відстрочки майже гарантує людині повістку, а іноді й доставку на військово-лікарську комісію (ВЛК).

Керуючий партнер юридичної компанії «Муренко, Курявий і партнери» в інтерв'ю «Главреду» зазначив: представники ТЦК та СП можуть доправити людину на ВЛК того самого дня, коли бронювання перестало діяти. «Ми не можемо фізично змушувати людину проходити ВЛК... Наразі відповідальність за непроходження ВЛК має адміністративний характер. Якщо держава вважає, що громадянин не пройшов ВЛК, на нього має бути накладено штраф», — сказав він.

Що чекає на людину після втрати бронювання

Якщо людина не потрапляє на очі представникам ТЦК чи поліції на вулиці, найімовірніше, їй надішлють повістку поштою. За спостереженнями юриста, зараз увагу звертають не так на статус розшуку, як саме на наявність чи відсутність бронювання та відстрочки.

«Якщо у вас немає ані відстрочки, ані бронювання, ймовірність призову, навіть за відсутності розшуку, дуже висока. Якщо ж людина протягом місяця-двох нікого не зустріне на вулиці, їй може просто надійти повістка, сформована в електронній системі та надіслана звичайною поштою», — пояснив Муренко.

Ігнорування повістки має свою ціну: людина може потрапити в розшук і отримати статус порушника правил військового обліку. Після цього ТЦК та СП передають інформацію поліції, яка вносить людину до бази «Армор». «І людина може опинитися в ситуації, коли роками сидить вдома і боїться куди-небудь вийти», — наголосив юрист.

Що робити, якщо згоріло бронювання

Наявність підстав для відстрочки не означає її автоматичного надання: якщо не подати заяву та підтверджувальні документи, право на відстрочку не виникає. З листопада 2025 року діють оновлені правила, які передбачають два варіанти подання документів: онлайн через мобільний застосунок «Резерв+» (основний спосіб) або офлайн через найближчий Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).

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