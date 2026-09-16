Цены на овощи в Украине на этой неделе ещё держатся на низком уровне — это закономерный эффект от поступления нового урожая. Однако уже осенью этот фактор постепенно ослабнет, поэтому стоимость традиционных продуктов может заметно измениться.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал руководитель аналитического отдела ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) Максим Гопка. По его словам, часть продукции открытого грунта будет уходить с рынка, а овощи длительного хранения — переходить в хранилища.
Сколько сейчас стоят овощи «борщового набора»
По данным портала «Минфин», по состоянию на середину сентября цены на продукты так называемого «борщового набора» выглядят так:
- капуста белокочанная — 27,25 гривни за килограмм (+1,57% за месяц);
- картофель — 14,70 гривни за килограмм (−13,23%);
- лук репчатый — 19,66 гривни за килограмм (−31,64%);
- морковь — 19,77 гривни за килограмм (−18,24%);
- свекла — 15,10 гривни за килограмм (+1,30%).
То есть большинство позиций по сравнению с августом даже подешевели, а заметнее всего «просел» лук — сразу на треть.
Помидоры, перец и огурцы: актуальные цены
Помидоры в сентябре продают в среднем за 51,55 гривни за килограмм — это на 24,76% дешевле, чем в августе. Болгарский перец стоит 144,33 гривни за килограмм (минус 9,40% за месяц), а огурцы — 42,99 гривни за килограмм, что на 0,54% дороже, чем в августе.
От чего будут зависеть цены дальше
По словам Гопки, дальнейшая стоимость капусты, картофеля, лука, моркови и свеклы будет зависеть не только от урожая, но и от того, сколько продукции удастся сохранить без значительных потерь. Именно период хранения станет одним из ключевых факторов формирования цен осенью и зимой.
По помидорам, огурцам и перцу аналитик прогнозирует более заметное сезонное подорожание. После завершения основного сезона открытого грунта предложение этих овощей будет сокращаться, а часть спроса закроют тепличная продукция и импорт.
«Поэтому осенью эффект от нового урожая постепенно ослабнет. Но говорить об общем дефиците овощей пока оснований нет», — подытожил аналитик.
Что это значит для покупателей
Выгоднее всего запасаться овощами длительного хранения именно сейчас, пока они дешевые. Ближе к зиме ценники на капусту, морковь, свеклу и картофель начнут ползти вверх — тем заметнее, чем большими окажутся потери при хранении урожая.
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