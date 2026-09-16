Сезонне здешевшання «традиційних» овочів — закономірний результат нового врожаю, однак уже восени цей ефект слабшатиме. Скільки зараз коштують продукти «борщового набору» та чого чекати від цін до кінця року — розповіли аналітики.

Ціни на овочі в Україні цього тижня ще тримаються на низькому рівні — це закономірний ефект від надходження нового врожаю. Однак уже восени цей чинник поступово слабшатиме, тож вартість традиційних продуктів може помітно змінитися.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів керівник аналітичного відділу асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ) Максим Гопка. За його словами, частина продукції відкритого ґрунту залишатиме ринок, а овочі тривалого зберігання переходитимуть у сховища.

Скільки зараз коштують овочі «борщового набору»

За даними порталу «Мінфін», станом на середину вересня ціни на продукти так званого «борщового набору» виглядають так:

капуста білокачанна — 27,25 гривні за кілограм (+1,57% за місяць);

картопля — 14,70 гривні за кілограм (−13,23%);

цибуля ріпчаста — 19,66 гривні за кілограм (−31,64%);

морква — 19,77 гривні за кілограм (−18,24%);

буряк — 15,10 гривні за кілограм (+1,30%).

Тобто більшість позицій порівняно із серпнем навіть подешевшала, а найпомітніше «просіла» цибуля — одразу на третину.

Помідори, перець та огірки: актуальні ціни

Помідори у вересні продають у середньому за 51,55 гривні за кілограм — це на 24,76% дешевше, ніж у серпні. Болгарський перець коштує 144,33 гривні за кілограм (мінус 9,40% за місяць), а огірки — 42,99 гривні за кілограм, що на 0,54% дорожче, ніж у серпні.

Від чого залежатимуть ціни далі

За словами Гопки, подальша вартість капусти, картоплі, цибулі, моркви та буряка залежатиме не лише від урожаю, а й від того, скільки продукції вдасться зберегти без значних втрат. Саме період зберігання стане одним із ключових чинників формування цін восени та взимку.

Щодо помідорів, огірків і перцю аналітик прогнозує помітніше сезонне подорожчання. Після завершення основного сезону відкритого ґрунту пропозиція цих овочів скорочуватиметься, а частину попиту закриватимуть теплична продукція та імпорт.

«Тому восени ефект від нового врожаю поступово слабшатиме. Але говорити про загальний дефіцит овочів наразі підстав немає», — підсумував аналітик.

Що це означає для покупців

Найвигідніше запасатися овочами тривалого зберігання саме зараз, поки вони дешеві. Ближче до зими цінники на капусту, моркву, буряк і картоплю почнуть повзти вгору — тим помітніше, чим більшими виявляться втрати під час зберігання врожаю.

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