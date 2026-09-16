Арест счетов во время войны не означает, что должник остаётся без денег: по закону ежемесячно можно пользоваться частью средств на карте. Юристы объяснили, как снять блокировку и какие выплаты трогать нельзя.

Долги за коммунальные услуги в Украине — не единственный долг, за который человеку блокируют деньги. Арест счетов во время войны тоже оставляет должника без средств, однако закон позволяет ежемесячно тратить часть денег с карты.

По Закону Украины «Об исполнительном производстве» исполнители не вправе арестовывать счета со специальным режимом использования. Под защитой — декретные выплаты, пособие при рождении или усыновлении ребёнка, средства на опеку, выходное пособие при увольнении и суммы на лечение и похороны, напоминают в издании «На пенсії».

Сколько денег можно снимать ежемесячно

Во время военного положения должник может тратить с арестованного счёта сумму, не превышающую двух минимальных заработных плат (по состоянию на 1 января текущего года). В пределах этого лимита средства принудительно не изымают: можно расплачиваться картой, снимать наличные или платить налоги и сборы без санкций.

Разблокировка не происходит автоматически. Если арест наложен на несколько карт в разных банках, выбирают лишь один текущий счёт, а затем подают заявление исполнителю, который наложил арест. Документ может быть бумажным или электронным с ЭЦП — в нём указывают реквизиты счёта и название банка.

Как разблокировать деньги

На рассмотрение заявления и вынесение постановления об определении счёта исполнителю отводится два рабочих дня. После этого должник ежемесячно получает законный лимит для расходов.

Полностью арест счетов снимают по статье 59 Закона «Об исполнительном производстве»: если задолженность полностью погашена вместе с исполнительным сбором и расходами, отменено судебное решение или предоставлены документы о том, что на эти средства запрещено обращать взыскание. Поэтому даже во время войны должник не остаётся без средств к существованию, если вовремя подал заявление или справку о социальных выплатах.

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