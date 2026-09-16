Курс валют в сентябре останется стабильным: аналитики Украинского института будущего прогнозируют, что гривна будет удерживаться в диапазоне 44,5–45 грн за доллар, а евро после 16 сентября может превысить 52 грн.

Курс доллара и евро в Украине в сентябре останется под контролем Национального банка. Как сообщает Макроэкономический дайджест Украинского института будущего (УИБ), гривна к доллару США будет удерживаться в диапазоне 44,5–45 грн за доллар.

Девальвации гривны в сентябре аналитики не ожидают. Этот месяц традиционно сопровождается оживлением деловой активности и ослаблением гривны, однако в этом году, по мнению экспертов УИБ, ситуация будет иной.

Даже при существенных задержках с финансированием со стороны Европейского Союза НБУ не будет девальвировать гривну. По оценке аналитиков, за последние четыре месяца 2026 года Украина должна получить еще около 40 млрд долларов финансирования — это главное допущение прогноза.

Что будет с курсом евро

Курс евро к гривне Нацбанк формирует с учетом соотношения евро к доллару США. Оно уже перешло в диапазон 1,15–1,17. Если Федеральная резервная система США не повысит ставку на заседании 16 сентября, доллар может ослабнуть относительно евро.

Поэтому после 16 сентября курс евро может превысить отметку 52 грн. Ожидаемый диапазон колебаний — 51,5–52,5 грн за евро, отмечают авторы дайджеста.

Более сдержанный прогноз дают аналитики ICU: укрепление гривны последних недель они считают краткосрочным, уже в ближайшие недели курс может снова приблизиться к 45 грн/$, а до конца года — постепенная девальвация до 45,8 грн/$.

Что это значит для украинцев

Для тех, кто планирует покупать или продавать валюту, прогноз означает: резких скачков в сентябре не ожидается. В целом курс валют в сентябре обещает быть спокойным — доллар будет держаться около 45 грн, а наиболее вероятное движение евро сосредоточено в пределах 51,5–52,5 грн после решения ФРС.

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