Арешт рахунків під час війни не означає, що боржник лишається без грошей: за законом щомісяця можна користуватися частиною коштів на картці. Юристи пояснили, як зняти блокування та які виплати чіпати не можна.

Борги за комунальні послуги в Україні — не єдиний борг, за який людині блокують гроші. Арешт рахунків під час війни теж лишає боржника без коштів, однак закон дозволяє щомісяця витрачати частину грошей із картки.

За Законом України «Про виконавче провадження» виконавці не мають права арештовувати рахунки зі спеціальним режимом використання. Під захистом — декретні виплати, допомога при народженні чи усиновленні дитини, кошти на опіку, вихідна допомога при звільненні та суми на лікування й поховання, нагадують у виданні «На пенсії».

Скільки грошей можна знімати щомісяця

Під час воєнного стану боржник може витрачати з арештованого рахунку суму, що не перевищує двох мінімальних заробітних плат (станом на 1 січня поточного року). У межах цього ліміту кошти примусово не вилучають: можна розраховуватися карткою, знімати готівку або сплачувати податки й збори без санкцій.

Розблокування не відбувається автоматично. Якщо арешт накладено на кілька карток у різних банках, обирають лише один поточний рахунок, а далі подають заяву виконавцю, який наклав арешт. Документ може бути паперовим або електронним з ЕЦП — у ньому вказують реквізити рахунку та назву банку.

Як розблокувати гроші

На розгляд заяви й винесення постанови про визначення рахунку виконавцю дається два робочі дні. Після цього боржник щомісяця отримує законний ліміт для витрат.

Повністю арешт рахунків знімають за статтею 59 Закону «Про виконавче провадження»: якщо заборгованість повністю погашено разом зі виконавчим збором і витратами, скасовано судове рішення або надано документи, що на ці кошти заборонено звертати стягнення. Тож навіть під час війни боржник не лишається без засобів до існування, якщо вчасно подав заяву чи довідку про соціальні виплати.

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